Alpha Venture DAO ve ALPHA, topluluğun kendi yüksek kaliteli Web3 projelerine anlamlı ve "gerçekten" katkıda bulunması için bir kapı olacak.

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Alpha Venture DAO, Web3’ün geleceğini şekillendirmeyi ve Web3 ekosistemini Web3 endüstri liderleri ve Alpha topluluğuyla birlikte genişletmeyi amaçlayan bireylerden oluşan bir topluluktur. Alpha Venture DAO, gelecekte Web3’e hangi zincirlerin veya sektörlerin hakim olduğuna bakılmaksızın değer yakalayan merkezi olmayan uygulamalardan oluşan devasa bir ekosistem olmayı hedefliyor.

Alpha Venture DAO (ALPHA) Nedir?

Alpha Venture DAO ve ALPHA, topluluğun kendi yüksek kaliteli Web3 projelerine anlamlı ve “gerçekten” katkıda bulunması için bir kapı olacak. ALPHA token, artık tek bir ürün veya proje için bir token değil, Web3 yeniliği için bir vekil olarak tanımlanıyor.

Açıklamalara göre Alpha ekibi, sinerjiye sahip ve birden fazla zincir ve ilgili pazarlara hakim olan son teknoloji ürünleri “oluşturmaya” devam edecek. Bu, tüm ekosistem ile ilgili kalınmasına, doğru insanlarla bağlantı kurulmasına ve Web3 ortamındaki sürekli değişime rağmen diğer inşaatçıların başarılı bir şekilde başlatmak ve büyümek için neye ihtiyaç duyduğunun tam olarak bilinmesini sağlıyor.

Alpha Venture DAO’nun kuluçka kolu, kripto alanına yeni inovasyonları ve yeni projeleri dahil etmeyi hedefliyor. Sonuç olarak, 0’dan 1’e ve 1’den 100’e büyümek için gelen bu yüksek kaliteli Web3 projelerine rehberlik etmek için toplulukla birlikte çalışacakları ifade ediliyor.

Alpha Venture DAO, merkezi olmayan uygulamaların (dApp’lerin) nasıl oluşturulduğunu, nasıl katkıda bulunulduğunu ve sahiplenildiğini yeniden keşfedeceğini de ifade ediyor. Alpha Venture Topluluğu ilk kez erkenden katkıda bulunma ve gelecek vaat eden projelere katılma şansına sahip olacak ve katkıda bulunarak bu projelerin sahibi olacak.

Dünyanın ilk kaldıraçlı yield farming platformu Homora’yı inşa etme geçmişine ve Beta Finance, pStake ve GuildFi gibi milyar dolarlık projeleri inkübe etme geçmişine sahip bir Web3 ürünleri üreticisi olarak, builder’lara taktikler sunduklarını ve bu kişilere proje başlatmak için stratejik tavsiye ve 100.000’den fazla Web3 kullanıcısından oluşan aktif ve büyüyen bir topluluk sundukları ifade ediliyor.

Bunlara ek olarak Alpha Venture DAO (ALPHA), Binance Launchpad’de halka açık bir token satışının ardından 2020’de Alpha Finance Lab tarafından piyasaya sürüldü. 2020’den itibaren Alpha Finance Lab, kullanıcılar için riskleri en aza indirirken getirileri en üst düzeye çıkarmak için birlikte çalışan bir DeFi ürünleri ekosistemi oluşturmak amacıyla kuruldu.

ALPHA Coin Yorum

2020 yılından bu yana hizmet veren Alpha Finance’in girişimi ile piyasaya sürülen Alfa Venture DAO’ya yatırımcıların ilgi gösterdiği görülüyor. Nispeten düşük bir piyasa değerine sahip olan ALPHA token ile ilgili güncel veriler bir göz atalım.

CoinMarketCap verilerine göre ALPHA Coin, 58,757,740 dolar ile piyasa hacmi bakımından 351. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 0,13 dolardan işlem gören ALPHA Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 3,260,198 USD olduğu görülüyor. Ayrıca ALPHA Coin, 3 Kasım 2020’de 0,02 dolar ile dip seviyeyi görürken 5 Şubat 2021’de de 2,92 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak şu anda dolaşımda 446,330,126 ALPHA bulunuyor ve ALPHA Coin toplam arzının 1,000,000,000 Astar olacağı ifade ediliyor.

ALPHA Coin Nasıl Alınır?

ALPHA Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

ALPHA Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından ALPHA Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), BUSD, Binance Coin (BNB) ve Tether (USDT) ALPHA işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.