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Kripto para birimleri bir düzeltme sonrasında son günlerde konsolide oluyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 21.000 dolar üzerindeki yerini korurken Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) nispeten stabil kalıyor.

Shiba Coin Kaç TL?

Shiba, tüm dünya ile birlikte Türk kripto para yatırımcılarının da yakından takip ettiği bir altcoin olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Shiba’nın Türk piyasasında da önemli bir hacmi olduğu ifade edilebilir.

Shiba yazının kaleme alındığı sırada yaklaşık olarak yüzde 2 yükselişi ile 0,00024 TL’den işlem görüyor. Shiba 9 Ağustos’ta 0,00021 TL’den yükselişe geçmiş ve 0,00032 TL’ye kadar yükselmişti.

TL bazında şu anda Shiba için 0,00026 TL direnç olarak karşımıza çıkarken 0,00021 TL’nin destek olduğu ifade edilebilir. Buna ek olarak 7,4 milyar dolarlık bir piyasa değeri bulunan Shiba, yazının kaleme alındığı sırada 0,00013 dolardan işlem görüyor. Dolar bazında bakıldığında SHIB’de 0,000014 dolar direnç olarak işlem görürken 0,000011 doların destek oluşturduğu ifade edilebilir.

Dogecoin Kaç TL?

2021 yılındaki yükselişi sonrasında dikkatleri üzerine toplayan DOGE, yazının kaleme alındığı sırada 1,24 TL’den işlem görüyor. Grafiklere bakıldığında Türk Lirası bazında DOGE için 1,19 TL’nin destek ve 1,62 TL’nin direnç olarak çalıştığı ifade edilebilir.

Yazının kaleme alındığı sırada nispeten 24 saat içinde stabil kaldığı görülen Dogecoin, dolar karşısında da 0,067 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Şu an için 0,065 dolar destek seviyesi olarak görülürken 0,071 dolar seviyesi direnç olarak görülüyor.

Bu noktada yatırımcılar, hala Shiba ve DOGE’nin birer meme token olduğunu unutmamalı ve piyasanın hala bu iki token konusunda hemfikir olduğunu gözden kaçırmadan işlem yapmalı.