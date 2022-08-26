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BNB’nin Başarı Öyküsü! Yüzde 66 Oranında Artışın Arkasındaki Neden!

Binance'ın yerel tokenı olan BNB'nin yaşadığı yüzde 66 oranında artışın nedeni ne? Yükseliş trendini sürecek mi? İşte detaylar!
00:38
26 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen kripto para borsası Binance’ın yerel tokenı olan BNB, geçtiğimiz Haziran ayında gerilediği 183 dolar seviyesinden yaklaşık %66 oranında yükseldi.

BNB’nin Tarihi

Kripto para biriminin yükseliş hareketi, popüler altcoinler listesindeki konumunu güçlendirirken 50 milyar dolarlık bir piyasa değerini yansıtıyor. BNB Kasım 2021 tarihinde başlayan %73 oranında yaşanan yıkıcı bir düzeltmenin ardından diğer popüler kripto para birimlerine karşın daha iyi bir performans gösterdi. BNB tokenın grafikleri incelendiğinde yaşanan düşüşten ne denli etkilendiği açık bir şekilde belirtiliyor. Ancak mevcut piyasa koşullarında tokenın fiyatı 300 dolar seviyelerine yeniden ulaşması ile yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine topladı.

Öte yandan Temmuz 2021 tarihinde altcoinlerin piyasa değeri %21 oranında artarak 740 milyar dolar seviyelerine ulaşmıştı. Belirtilen değerin büyük kısmını kripto para piyasalarının devleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) oluşturuyordu. BNB hala üçüncü en büyük kripto para birimi olmasına rağmen piyasa değeri 47 milyar dolarken, popüler bir diğer altcoin olan Cardano (ADA) 46 milyar dolarlık bir değerleme yaptı. Ancak mevcut piyasa şartların belirtilen altcoinler tarihi verilerin çok daha uzağında konumlanıyor.

Gelişmiş BNB Pazarı

Öte yandan BNB Chain’in merkezi olmayan borsası PancakeSwap, 1.98 milyon aktif adrese sahip. Rakam o kadar büyük ki, sonraki dört yarışmacıyı bir araya getirmek onu geride bırakmak için yeterli değil. Elden edilen verilere göre BNB ağının önde geldiği bir diğer platform, %91 daha az kullanıcıya sahip olan 1 inch Network’tür.

Binance borsasına ait BNB tokenı yükseliş hareketine devam edecek mi merak konusu olmuş durumda. Ayrıca PancakeSwap’ın açıklanan veriler ışığında bu kadar çok kullanıcıya sahip olup olmadığı tartışma konusu olacak nitelikte. Ayrıca BNB tokenın 83.000 veya daha fazla aktif adrese sahip olduğu 1 inch Network platformu BNB ağı üzerinden, kullanıcılarına birçok yenilik ve oyun imkanı sunuyor.

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