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Bu Altcoin Dibi Görmüş Olabilir! Kısa Vadeli Fiyat Hedefi!

Bu altcoin daha fazla düşüş öncesinde kısa vadeli bu bölgeyi hedefleyebilir. Hangi seviyeler satıcılar için fırsat olacak?
23:30
25 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’de belirsizlik devam ediyor ve bir süredir devam eden düşüşler altcoinler için ciddi kayıplarla sonuçlandı. Piyasalar sürekli olarak düşmez ve ara yükselişler yapmaya hazırlanır. Bu altcoin artık daha fazla kayıpla karşılaşmadan önce yerel bir zirve yapmaya hazırlanıyor olabilir. Peki ya toparlanamazsa? İki senaryoda da yatırımcıları bekleyen hedefleri ele alıyoruz.

Decentraland (MANA)

MANA fiyatı bugün tanıdık yatay hareketler yapıyor. Fiyat, son birkaç seans için çok dar bir aralıkta konsolide oluyor. Son fiyat hareketi, 19 Ağustos’ta karşılaşılan yoğun MANA satışlarının sonucudur. MANA fiyatı, net bir yön eğilimi olmaksızın işlem görmektedir. Yazı hazırlandığı sırada 0,82 dolardan alıcı bulan en büyük ikinci metaverse altcoin 1,5 milyar dolar piyasa değerine sahiptir.

MANA fiyatı, 2022 yılının en yüksek seviyesi olan 3.55 doların %81 altında 0,82 dolardan işlem görüyor. En yüksek seviyeyi test ettikten sonra, fiyat azalan bir kanalda hareket etti.

MANA Fiyat Hedefi

Günlük grafikte metaverse altcoin 0,59 dolar dibinde başlayan yükselen kanalı kırdı. Dirençten fiyatta yaklaşık %25’lik bir kayıpla itici bir düşüş yaşandı. MANA, önceki düşüşünü kırarak günlük grafikte daha düşük dipler yaptı. Hacimler fiyat yükselirken düştü ve bu bize dibi değerlendiren yatırımcıların çıkış yaptığını gösteriyordu. MANA fiyatı daha büyük bir düşüş yaşamadan önce yerel bir zirve yapabilir. Bunun için 0,92 ve 0,96 dolar seviyeleri iyi bir satış fırsatı olabilir.

Kısa vadede yatırımcıların izleyeceği yükseliş sinyali 0,85 dolar üzerinde saatlik kapanıştır. Bu işaretin ardından yukarıda belirtilen satış noktalarında kar alınabilir. Sonrasında fiyat yeniden düşüş eğilimine geçecektir. Kritik destek seviyesi 0,82 dolar bu bölgenin altındaki saatlik kapanış daha fazla düşüşü tetikleyebilir.

Boğalar yeterli desteği toplayabilirse 0,96 doların üzerinde 1,03 dolar bölgesini hedefleyebilir. Öte yandan yarın Powell 17:00’da konuşacağı için volatilitenin artma riski bulunuyor. FED Başkanı büyük ihtimalle yükselmeye devam eden enflasyon için kararlı bir duruş takınmaya çalışacak şahin açıklamaların piyasada sert bir düşüş hareketi başlatması olasıdır. Özellikle düşük hacimli hafta sonuna girerken yatırımcılar daha temkinli hareket etmelidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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