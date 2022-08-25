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FTX ve Binance Bu Kripto Para Şirketine Gözüne Dikti! Altcoin Yükseliyor!

Yarın büyük gün, bu altcoin daha şimdiden haberi fiyatlıyor. Fiyatı yüzde 35 oranında artış yaşadı.
22:14
25 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları geçtiğimiz aylarda çok fazla iflas gördü. Birçok altcoin bu dönemde ciddi anlamda eridi. Kripto para piyasalarının en büyük 2 şirketi ise iflas aşamasında olan bu şirketle ilgili bazı alım planları yapıyor. Bu haberin dolaşıma girmesinin ardından altcoinin fiyatı hızla toparlanmaya başladı. İşte detaylar.

Voyager Token (VGX)

VGX yazı hazırlandığı sırada aniden %35 yükseldi. Voyager Digital, konuya aşina olan kişilere göre Binance ve FTX borsaları da dahil olmak üzere alandaki en büyük oyunculardan bazılarının ilgisini çekiyor. Bir kişi, ABD merkezli borsa Coinbase’in bir anlaşmayı değerlendirdiğini ancak geri çekildiğini söyledi. Voyager varlıkları için teklifler, Bölüm 11 iflasının bir parçası olarak gerçekleşen bir satış sürecinde Cuma günü yapılacak. Bir kazanan seçmek için gerekirse bir açık artırma 29 Ağustos’ta yapılacaktı. Şirketin avukatlarından bu ayın başlarında yapılan bir sunuma göre, en az 22 yatırımcı gerekli özeni gösterdi ve Voyager‘ın varlıkları için teklif vermeye ilgi duyduklarını belirtti, bu nedenle Binance, FTX ve Coinbase muhtemelen tek talip değil.

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance şirketi satın almakla yakından ilgileniyor. Endüstri kaynaklarına göre içeriden bilgi alan iki kişi var. Birincisi Binance heyecanlı ve sıkı takip ediyor” dedi. İkinci bir kişi, borsanın “kurumsal satın almaya” hazırlandığını söyledi.

Binance VGX Açıklaması

Bir Binance yetkilisi ise “Anlaşmaları ancak tamamlandıktan sonra ifşa edebiliriz. Politikamız böyle ve herhangi bir potansiyel anlaşmayı onaylayamaz veya reddedemeyiz” dedi. Binance CEO’su Changpeng Zhao, geçen hafta New York Times ile yaptığı bir röportajda, Voyager’ın kendilerine varlıklarının satışıyla ilgili başvurduğunu söylemişti. Aynı şeyi Celsius için de söyledi ve ekibinin bu iki konuyu incelemeye devam ettiğini belirterek daha fazla detay vermedi.

FTX borsası geçtiğimiz ay Voyager avukatları tarafından alaya alınan bir teklifte bulunmuştu. Voyager’ın yatırım bankası Moelis ve iflas hukuku firması Kirkland & Ellis (Voyager ile ilgilenen) onuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. VGX bu haberin ardından kabaca %35 artış yaşadı.

Yarın gelecek haberlere göre altcoinin çok daha fazla yükseliş yaşaması olasıdır. Elbette anlaşmanın olmadığı haberi de bugün yaşanan yükselişi tersine çevirebilir.

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