Merge tarihi yaklaşıkça kafalar karıştı. ETH ve ETC arasındaki farklar neler? ETC nasıl doğdu? Merge kimin işine yarayacak?

Eylül ayı yaklaşıkça kripto para topluluğu içinde hararetli tartışmalar başladı. ETC ise gündemde kendine yer buldu. Peki Ethereum birleşmesinin ETC üzerinde ne gibi etkileri olacak? Madenciler daha şimdiden ETC için bazı adımlar atmaya başladı. Öte yandan bir kısmı 32 ETH ve katlarıyla validatör oldu. Volatilitenin artacağı Eylül ayına girmeden bu detaylara hakim olmanız gerekiyor.

Ethereum Classic (ETC)

ETH ve ETC akıllı sözleşmeler ve uygulamalar için gerekli altyapıyı sağlıyor. İkisinin de kullandığı farklı blockchain teknolojisi madencilik faaliyetlerini yürütmek, işlem detaylarını değiştirmek ve coin üretimini sınırlamak için farklı yöntemlere sahiptirler.

ETC, 2016 yılında Ethereum’un bir dalı olarak hayatımıza girdi. Bugün, Ethereum Classic, hard forklar dahil olmak üzere herhangi bir Ethereum güncellemesiyle uyumlu değildir. Ethereum Classic, kullanıcıların işlemleri değiştiremeyeceği bir platforma odaklanır. Akıllı sözleşmeler altında çalışır ve ETC token adı altında ETH üretir. ETC ağının tasarımı kullanıcıların tüm bilgileri anonim olarak korurken ağda yapılan farklı işlemleri görmelerini sağlar. Ethereum ve Ethereum Classic, biri hard fork’tan önce ve diğeri sonra olmak üzere iki versiyondur. Yani ETC’yi kabaca 2016’lı yıllardaki Ethereum gibi düşünebilirsiniz.

2015 yılında doğan Ethereum bundan yaklaşık 1 yıl sonra önemli bir DAO hack olayı yaşadı. Bir grup yaşanan kayıpların geri getirilemeyeceğini, kodun kanun olduğunu söylerken (ETC taraftarları) diğerleri ağda hard fork yaparak (ETH Vakfının desteklediği bugünkü Ethereum) çalınan ETH’leri sahiplerine iade etmiş oldu.

Ethereum ve Ethereum Classic Arasındaki Fark

Ethereum ve Ethereum Classic arasında önemli farklılıklar vardır. Ethereum platformu, önceki işlemlerin değiştirilmesine ve güncellenmesine izin verir. Öte yandan Ethereum Classic, kullanıcıların blockchain geçmişindeki işlemleri değiştiremeyeceği bir prosedür olan değişmezliği teşvik eden orijinal Ethereum sistemini kullanır.

Ethereum Classic, Bitcoin’in kullandığına benzer bir PoW sistemi aracılığıyla işlemleri doğrular. Bu işlemleri blockchainde doğrulayan madenciler, ETH (Fork olduğu için ETC olarak isimlendirilir) ödülleri alırlar.

Ethereum sistemi ise madencilerden artık kurtuluyor. Hisse kanıtı (proof-of-stake) süreci devreye alındı. İşlemleri onaylayanlar, madencilik sürecine katkıda bulunurlar. Seçilirlerse, zincire yeni bir blok ekleme şansı ile ödüllendirilirler. Yani GPU kartlı cihazların elektrik tüketmesine ihtiyaç kalmaz. Bu AB ve diğerlerinin ESG sebebiyle planladığı PoW yaptırımlarından kaçış için de önemlidir.

Ethereum ile gerektiği kadar token üretmek mümkündür. Yıllık sınır %4,5’tir. ETC için bu sınır 230 milyon tokendir.

Ethereum Classic ve Ethereum Benzerlikleri

Önemli farklılıkları olduğu kadar, ortak özellikleri de vardır. Hem Ethereum Classic hem de Ethereum, tek bir yetkiye sahip olmayan merkezi olmayan platformlar olarak oluşturulmuştur. Ethereum, platformun güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için akıllı sözleşmeler kullanır. Bu sözleşmeler, kişilerin belirli hüküm ve koşullara uymasını zorunlu kılar. ETC, herkes için tarafsız koşullar sağlamak adına koda değiştirilemez yasa muamelesi yapar.

ETC ağında hiçbir otoritenin sansür hakkı yoktur. Ethereum Classic, akıllı sözleşmelere izin veren ve merkezi olmayan yönetişim avantajına sahip bir platformdur. Bu, sözleşmelerin bir avukat veya başka bir denetleyici kurum gibi herhangi bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

ETH, forku olan ETC’ye göre NFT ve diğer birçok alanda daha iyi altyapı sağlar. Ancak bu ETC’nin gelecekte bunlar için uygun ortamı oluşturamayacağı anlamına gelmez.

Sonuç

Merge ilk etapta ETH için işlem ücretlerinin düşmesi ve ağın hızlanması anlamına gelmeyecek. İlerleyen süreçte bunların yapılabilmesi için gerekli altyapı oluşturulacak. Vitalik Buterin bu yıl 0,3 doların altında işlem ücretlerinin gelecekte olacağını söyledi. Ancak bunun için bir tarih vermedi.

Madenciler ellerindeki ekipmanları ETC için kullanmaya başlayacak. Bu sebepten ağın daha fazla gelişmesi için gerekli fonları sağlamaktan da geri durmayacaklardır. Sözün özü, Eylül ayında ETH ve ETC için fiyatların daha fazla yükseldiğini görebiliriz. Eğer genel piyasa koşulları izin verirse iki kripto para da ciddi anlamda değer kazanabilir.