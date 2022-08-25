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Borsalardaki Bitcoin Varlığı 2 Yılın En Düşük Seviyesinde!

Kripto para piyasalarındaki yüksek volatilite, düşüş trendinin ortasında yatırımcıları farklı yaklaşımlar benimsemeye itti. Bitcoin yatırımcılarının özellikle HODL stratejisini benimsedikleri görülüyor.
21:40
25 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında devam eden yüksek volatilite, yatırımcıların ayı piyasasının ortasında manevra alanı bulabilmek adına farklı yatırım stratejilerini benimsemeye itmiş durumda. Güncel verilere göre, Bitcoin yatırımcıları özellikle BTC‘lerini HODL etmeyi yani satmadan tutmayı seçerek gelecekteki olası bir ralliyi bekliyor gibi görünüyor.

Borsalardaki BTC Varlığı

Kripto para analitik platformu Glassnode’un sağladığı güncel verilere göre, 25 Ağustos itibariyle Bitcoin’in yedi günlük hareketli ortalamanın altındaki kripto para borsalarındaki BTC varlığı iki yılın en düşük seviyesi olan bin 921 BTC’ye ulaşarak daha da düştü.

Borsalardaki BTC varlığındaki son düşüş, en büyük kripto paranın 20 bin doların altında düzeltme tehdidiyle karşı karşıya kalmasıyla yaşanmıştı. Bitcoin, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,52 düşüşle 21 bin 554 dolardan halen 20 bin doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Zarardaki Yatırımcı Sayısında Büyük Artış

Öte yandan çoğu adresin zararda olmasından dolayı yatırımcıların piyasaya olan güveni ciddi oranda azalmış gibi görünüyor. Glassnode‘un verileri, ayrıca yedi günlük hareketli ortalamaya dayanan zarardaki Bitcoin adreslerinin sayısının 25 Ağustos itibariyle bir ayın en yüksek seviyesi olan 18 milyonun üzerine ulaştığını ortaya koyuyor.

Özellikle, Bitcoin fiyatındaki son düşüş, en büyük kripto paranın 25 bin doları test ederek kritik seviyeyi geçememesinin ardından geldi. Kritik seviyenin test edilmesinin ardından gelen satış baskısı, esas olarak Fed’in yükselen enflasyonu frenlemek için devam eden sıkılaşma önlemlerine bağlanıyor. Zorlu geçen yılın ilk yarısının ardından, Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasaları Temmuz ayı faiz kararına olumlu yönde tepki verdi. Yine de BTC, Fed’in Eylül ayı FOMC toplantısı yaklaşırken aynı şeyi yapabilmiş değil.

Düzeltmeye rağmen, piyasaların bir bölümü Bitcoin’in hala yükselme potansiyelinin olduğuna inanıyor. Bu da trader’ların ve yatırımcıların varlığın yükseliş trendine girmesinden sonra kar etme beklentisiyle varlıklarını özel cüzdanlarda saklamaya yöneltmiş durumda. Borsalardaki BTC varlığının düşmesine rağmen belirli bölgelerdeki kripto para borsalarının web sitesi trafiğine dayalı olarak ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor. Bu da yatırımcıların kripto para borsalarıyla olan etkileşiminin devam ettiği anlamına geliyor.

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