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Binance’ın Yatırım Yaptığı Altcoin “En Çok Kazandıranlar” Listesine Girdi!

Dev kripto para borsası Binance'ın yatırım yolu Binance Labs'ın yatırım yaptığı haberi ile birkaç saat içerisinde yüzde 100'e yakın yükselen altcoin en kârlı varlıklar listesinde ikinci sıraya oturdu.
19:20
25 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

11 Ağustos’ta dev kripto para borsası Binance‘ın yatırım yolu Binance Labs’ın yatırım yaptığı haberi ile birkaç saat içerisinde yüzde 100’e yakın yükselen Ankr (ANKR), son zirvesinden büyük oranda düşse de kripto para piyasalarındaki en çok kazandıranlar (son 30 günde) listesinde 3’ncü sıraya oturdu.

Binance Labs Haberi Altcoin’i Uçurdu

Binance Labs ile yapılan ortaklık duyurusunun ardından Ankr platformunun yerel varlığı ANKR, kısa vadeli bir ralliye girdi ve birkaç saat içerisinde değerini yüzde 80’den fazla artırarak öne çıktı. Bu kadar hızlı bir fiyat artışı, spekülatif trader’ların ve yatırımcıların dikkatini çekti ve fiyat daha da yukarı gitti.

Ne yazık ki, altcoin’in fiyatındaki yükselişin altında güçlü bir temelin olmaması ve 200 günlük hareketli ortalamanın geçilememesiyle 50 günlük hareketli ortalamasına karşılık gelen yerel destek seviyesine doğru hızlı bir düşüş yaşandı. Orta ve uzun vadeli yatırımcıların yardımıyla ANKR, 50 günlük hareketli ortalamadaki desteğin üzerinde tutunmayı başardı ve 200 günlük hareketli ortalamayı hedefleyerek yeniden yükselişe geçti.

Tüm bunlarla birlikte, Binance Labs ile Ankr arasındaki stratejik ortaklık, bir işletme olarak ANKR’ye uzun vadeli bir yapılan yatırımdan ibaret. Ancak Binance’ın yatırım kolu Binance Labs’ın yatırımı, altcoin’in uzun vadedeki potansiyeline vurgu yapıyor oluşu bakımından son derece önemli.

ANKR’de Son Durum

50 Proof of Stake ağına dağıtık bir dizi düğümü çalıştıran, merkeziyetsiz bir Blockchain altyapısı olan Ankr’in Ankr Earn gibi, çoğunlukla DeFi kullanıcılarını hedef alan, stake etme ve diğer kazanç sağlama fırsatlarını her tür yatırımcı için daha kolay ve daha erişilebilir hale getiren sayısız ilişkili şubesi bulunuyor.

Binance Labs’in Ankr ile giriştiği ortaklık, borsa şubesinin DeFi endüstrisinin daha da geliştirilmesiyle ilgilendiğini gösteriyor. Ne yazık ki, altcoin‘in piyasalardaki fiyat performansı tamamen spekülatiftir. Teknik analiz açısından, ANKR, Haziran ayında dip yaptıktan sonra uzun ve orta vadeli bir yükseliş trendine girmeye hazır ortalama bir varlık gibi görünüyordu ancak 200 günlük hareketli ortalamasına karşılık gelen direnci kırmaya yönelik son başarısız girişimi, daha önce görülen kışkırtıcı yükselişe rağmen altcoin’deki ayı piyasası eğilimin devam etmesine yol açabilir.

Tüm bunlarla birlikte ANKR, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 10,60 yükselişle 0,04164 dolardan alınıp satılıyor. CoinMarketCap, altcoin’in fiyatının son 30 günde yüzde 55’in üzerinde arttığını gösteriyor.

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