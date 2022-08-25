Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Shiba Inu’da Heyecan Yaratan Gelişme: SHIB Küllerinden Yeniden Doğabilir!

Shiba Inu’da Heyecan Yaratan Gelişme: SHIB Küllerinden Yeniden Doğabilir!

Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtumayı hedeflerken, kritik metrik SHIB fiyatının hangi yöne gideceğine dair somut ipuçları veriyor. 
19:00
25 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtumayı hedeflerken, kritik metrik SHIB fiyatının hangi yöne gideceğine dair somut ipuçları veriyor.

SHIB-Bitcoin Korelasyonu, Dibe Vurdu!

CoinMarketCap verilerine göre, Shiba Inu (SHIB) bir saat içinde yaklaşık %8 artış kaydetti. SHIB, son 24 saatte ise %8.78 artışla an itibariyle 0.00001433 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte %10,3 artan Ethereum Classic’in (ETC) yanı sıra, Shiba Inu da piyasaya meydan okuyor. Bitcoin (BTC) ve piyasanın geri kalanı ise durgun bir fiyat hareketi izlliyor. BTC, %1,45 değer kazanırken, Ethereum ise %4 yükseldi.  Analistlere göre, Shiba Inu’nun Bitcoin ile korelasyonu son ayların en düşük seviyesine gerilerken, SHIB fiyatı yükselmeye devam edebilir. Shiba Inu’nun Bitcoin ile korelasyonu, daha önce %25 seviyesindeydi.  IntoTheBlock istatistiklerine göre bu oran, son 1 ayda %17’ye düştü.

Bitcoin yerinde saymaya devam ederken, kritik metrik SHIB‘in fiyat hareketinin piyasadan etkilenme olasılığının daha düşük olduğunu gösteiyor. Bitcoin’in hisse senetleri ile yüksek korelasyonu dikkate alındığında SHIB’in bağımsız hareket etme olasılığı daha da artıyor. IntoTheBlock’a göre, “Bitcoin ile korelasyon” göstergesi, bir varlığın fiyatının Bitcoin fiyatına göre nasıl değiştiğini anlamaya yardımcı olur. Kripto para piyasası henüz emekleme aşamasında olduğu için altcoin’lerin çoğunluğu Bitcoin ile yüksek bir korelasyona sahip. Bu durum, Bitcoin’in altcoin fiyatlarını belirlediği anlamına gelir. Bitcoin ile düşük veya negatif korelasyona sahip altcoin’ler Bitcoin fiyatının düşük performans göstermesi durumunda genellikle artış kaydeder. Ağustos ayının başlarında %35 artış kaydettikten sonra Shiba Inu,  Bitcoin ve diğer altcoin’lerden ayrılmaya başladı. Bir zincir üstü analitik şirketi olan Santiment’e göre, yatırımcılar ve balinalarSHIB’i tercih ettikleri için Bitcoin fiyatı ivme kazanmıyor.

SHIB’in Gözü Yükseklerde

Shiba Inu oyun danışmanı William Volk, dünyanın en büyük video oyunu  fuarı Gamescom’a katılacağını duyurdu. Volk kısa süre önce Twitter’da, SHIB’in Shiba Eternity adlı  oyun projesini sergilemek için ticaret fuarına katılacağını açıkladı. Tecrübeli oyun geliştiricisi ayrıca Shiba Inu topluluğunun merak ettiği birkaç konuya da açıklık getirdi. Attığı tweet’te ünlü oyun geliştiricisi, ‘Volk, “ShibaEternity’yi göstermek için Gamescom’a gidiyor’ ifadesini kullandı.

Oyun uzmanı, Tweet’e bir resim ekleyerek Gamescom fuarına götürmeyi planladığı iki çantayı gösterirken SHIB meraklılarından çantada ne olabileceğini tahmin etmelerini istedi. Volk, “Altdaki çantada ne olduğunu tahmin et. (İpucu, üstteki çantada)” açıklamasını yaparak topluluktan büyük ilgi gördü. Bu yılki Gamescom etkinliğinin 24 Ağustos’tan 28 Ağustos’a kadar sürmesi planlanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
İlgili Yazılar
Gözleri Zirvede ! İlk 10 İçerisinde 2 Adet Kripto Şirketi Bulunuyor!
Gözleri Zirvede ! İlk 10 İçerisinde 2 Adet Kripto Şirketi Bulunuyor!
Bu Altcoin Dibi Görmüş Olabilir! Kısa Vadeli Fiyat Hedefi!
Bu Altcoin Dibi Görmüş Olabilir! Kısa Vadeli Fiyat Hedefi!
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Binance Terra Classic (LUNC) Açıklaması! Destekleyecekler!
Binance Terra Classic (LUNC) Açıklaması! Destekleyecekler!
League of Kingdoms Arena Nasıl Alınır?
League of Kingdoms Arena Nasıl Alınır?
Binance’ın Yatırım Yaptığı Altcoin “En Çok Kazandıranlar” Listesine Girdi!
Binance’ın Yatırım Yaptığı Altcoin “En Çok Kazandıranlar” Listesine Girdi!
Bu Altcoin Devasa Yakım Oranının Ardından ETH Balinalarının Hedefinde!
Bu Altcoin Devasa Yakım Oranının Ardından ETH Balinalarının Hedefinde!
Hangi Kripto Parada Yükseliş, Düşüşten Daha Olası Görünüyor?
Hangi Kripto Parada Yükseliş, Düşüşten Daha Olası Görünüyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Elliptic Raporladı: NFT Tarihinin En Büyük Dolandırıcılık Olayı!
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Blockchain Yatırımcısı Charles Read, NFT’ler Hakkında Ne Dedi?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Son Teknik Analizler
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Boğa Bayrağı ve Ayı Bayrağı Nedir?
Hareketli Ortalama Nedir? Nasıl Kullanılır?
En Güçlü Ethereum Rakibi Olarak Gösterilen Altcoin’de 34 Dolara Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022