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Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtumayı hedeflerken, kritik metrik SHIB fiyatının hangi yöne gideceğine dair somut ipuçları veriyor.

SHIB-Bitcoin Korelasyonu, Dibe Vurdu!

CoinMarketCap verilerine göre, Shiba Inu (SHIB) bir saat içinde yaklaşık %8 artış kaydetti. SHIB, son 24 saatte ise %8.78 artışla an itibariyle 0.00001433 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte %10,3 artan Ethereum Classic’in (ETC) yanı sıra, Shiba Inu da piyasaya meydan okuyor. Bitcoin (BTC) ve piyasanın geri kalanı ise durgun bir fiyat hareketi izlliyor. BTC, %1,45 değer kazanırken, Ethereum ise %4 yükseldi. Analistlere göre, Shiba Inu’nun Bitcoin ile korelasyonu son ayların en düşük seviyesine gerilerken, SHIB fiyatı yükselmeye devam edebilir. Shiba Inu’nun Bitcoin ile korelasyonu, daha önce %25 seviyesindeydi. IntoTheBlock istatistiklerine göre bu oran, son 1 ayda %17’ye düştü.

Bitcoin yerinde saymaya devam ederken, kritik metrik SHIB‘in fiyat hareketinin piyasadan etkilenme olasılığının daha düşük olduğunu gösteiyor. Bitcoin’in hisse senetleri ile yüksek korelasyonu dikkate alındığında SHIB’in bağımsız hareket etme olasılığı daha da artıyor. IntoTheBlock’a göre, “Bitcoin ile korelasyon” göstergesi, bir varlığın fiyatının Bitcoin fiyatına göre nasıl değiştiğini anlamaya yardımcı olur. Kripto para piyasası henüz emekleme aşamasında olduğu için altcoin’lerin çoğunluğu Bitcoin ile yüksek bir korelasyona sahip. Bu durum, Bitcoin’in altcoin fiyatlarını belirlediği anlamına gelir. Bitcoin ile düşük veya negatif korelasyona sahip altcoin’ler Bitcoin fiyatının düşük performans göstermesi durumunda genellikle artış kaydeder. Ağustos ayının başlarında %35 artış kaydettikten sonra Shiba Inu, Bitcoin ve diğer altcoin’lerden ayrılmaya başladı. Bir zincir üstü analitik şirketi olan Santiment’e göre, yatırımcılar ve balinalarSHIB’i tercih ettikleri için Bitcoin fiyatı ivme kazanmıyor.

SHIB’in Gözü Yükseklerde

Shiba Inu oyun danışmanı William Volk, dünyanın en büyük video oyunu fuarı Gamescom’a katılacağını duyurdu. Volk kısa süre önce Twitter’da, SHIB’in Shiba Eternity adlı oyun projesini sergilemek için ticaret fuarına katılacağını açıkladı. Tecrübeli oyun geliştiricisi ayrıca Shiba Inu topluluğunun merak ettiği birkaç konuya da açıklık getirdi. Attığı tweet’te ünlü oyun geliştiricisi, ‘Volk, “ShibaEternity’yi göstermek için Gamescom’a gidiyor’ ifadesini kullandı.

Oyun uzmanı, Tweet’e bir resim ekleyerek Gamescom fuarına götürmeyi planladığı iki çantayı gösterirken SHIB meraklılarından çantada ne olabileceğini tahmin etmelerini istedi. Volk, “Altdaki çantada ne olduğunu tahmin et. (İpucu, üstteki çantada)” açıklamasını yaparak topluluktan büyük ilgi gördü. Bu yılki Gamescom etkinliğinin 24 Ağustos’tan 28 Ağustos’a kadar sürmesi planlanıyor.