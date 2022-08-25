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Güney Kore’de Kripto Paraların Karanlık Taraftaki Yükselişi: 70 Kat Arttı

Güney Kore'deki kripto para düzenlemelerinin eksikliği, ülkedeki kripto paraların kullanımıyla yasadışı döviz işlemlerinin büyük oranda artmasına neden oldu.
18:40
25 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore, kripto para işlemlerinin rekor düzeyde artmasıyla son iki yıl içerisinde kripto para pazarının lideri haline geldi. Bununla birlikte, kripto para düzenlemelerinin ve düzenleyici gözetimindeki eksiklik ülkede kripto paraların kullanımıyla yasadışı döviz işlemlerinin artmasına neden oldu. Düzenleyici çerçeveyi güçlendirmeye hazırlanan hükümetin bu hazırlığı öncesinde ülkedeki yasa dışı döviz işlemlerinin yüzde 75’i kripto paralarla ilişkilendiriliyor.

Yasadışı Döviz İşlemleri

Bloomberg’in 25 Ağustos’ta yayımladığı habere göre, Güney Kore hükümetinin verileri ülkedeki yasadışı döviz işlemlerinde yapılan anlaşmalar ve işlemlerde kripto paraların hakim durumda olduğunu ortaya koyuyor.

Güney Kore Savcılığı şu anda yasadışı döviz işlemlerinde 1.1 milyar doları aşan kripto para işlemleriyle ilgili dört davayı soruşturuyor. Ülkenin gümrük dairesi, döviz işlemleri kurallarının ihlal edildiği birçok dava ile ilgili detayları milletvekili Min Byoung Dug ile paylaştı. Milletvekili Min Byoung Dug, ilginç bir şekilde Upbit de dahil olmak üzere birçok kripto para borsasını işlem ücretleri üzerinde gelir sağlamak amacıyla gerçekte değersiz olduğu bilinen kripto paraları listelemek ve listeden çıkarmakla suçlanıyor.

Öte yandan ülkede uygulanan döviz kurallarını ve düzenlemeleri ihlal eden işlemlerin yaklaşık yüzde 75’i kripto paralarla ilişkilendiriliyor. 2021’de 800 milyon dolar olan yasadışı döviz işlemleri, bu yıl yıl iki kat arttı. Yasadışı işlemlerde kullanılan kripto paraların değeri ise geçen yıla göre yüzde 61 artmış durumda. Ne yazık ki, Güney Kore’de iki yılda büyük oranda artan kripto para kullanımı, 2020’deki yasadışı döviz işlemlerine kıyasla 70 kat artışa neden oldu. Soruşturulmaya devam eden dört yasadışı döviz davasına ek olarak, bankaların kripto paralarla ilgili yasadışı işlemlere aracılık etmelerine yönelik devam eden bir soruşturma daha var. Güney Kore Mali Denetleme Servisi, Woori Bank ve Shinhan Bank dahil olmak üzere ülkedeki irili ufaklı birçok bankayı kripto paralarla bağlantılı döviz işlemlerinden elde edilen 3.4 milyar dolarlık kazancı soruşturmakla meşgul.

TerraForm Labs ve Do Kwon Soruşturması

Güney Kore savcılığı, ayrıca TerraForm Labs, Do Kwon ve Terra (LUNA) krizinde ilgili tarafları soruşturuyor. Yetkililer soruşturmayı dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiaları üzerine yürütüyor.

Mayıs ayın meydana gelen Terra (LUNA) krizi, küresel olarak yatırımcıların yaklaşık 40 milyar dolar zarar etmesine neden oldu. Yetkililer, Terra’nın yöneticilerini ve bağlı kuruluşları mahkemeye davet ederken, Terra’nın kurucusu Do Kwon, dört ay Singapur’da saklanmasının ardından nihayet Güney Kore’de avukat tutarak ortaya çıktı.

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