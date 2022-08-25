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Geçen hafta, Bitcoin (BTC) %10 değer kaybetti. Mevcut düzeltme, ayı piyasasının Bitcoin’i yeniden 20.000 doların altına düşerebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

Jackson Hole Toplantısı: İpuçları, Faiz ve Enfasyon!

Makro ekonomik şartlar hala piyasa üzerinde büyük rol oynarken, Bitcoin yatırımcılarının gözü FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmaya odaklandı. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda konuşma yapacak olan FED Başkanı Powell’ın ekonomiye yönelik açıklamaları büyük önem teşkil ediyor. Uzmanlar, kısa ve orta vadeli ekonomik görünüm ile ilgili ipuçları arıyor. Jackson Hole toplantısı hisse senedi, bankacılık ve kripto para piyasaları için önemli bir etkinlik olarak nitelendiriliyor. Powell’ın faiz artışına devam edeceklerini söylemesi tahmin edilirken, aynı zamanda Eylül ayında yapılacak olan toplantısında faiz artırımının büyüklüğünün ne derece olacağına dair da bilgi vermesi bekleniyor

Dünya merkez bankacılarını bir araya getirecek Jackson Hole sempozyumu, 25-27 Ağustos’ta yapılacak. Tahvil piyasalarının öncelikli olarak konuşacağı toplantıda, kripto para piyasalarından da söz edilmesi bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması 26 Temmuz cuma günü Türkiye saatiyle 17:00’de başlayacak. Fed’den para politikasında yapcağı herhangi bir değişiklik, Bitcoin fiyatını önemli ölçüde yukarı veya aşağı çekebilir. Aslında, Jackson Hole bir politika belirleme olayı değil. Sempozyum, dünyanın en iyi 120 merkez bankası, ekonomisti ve politika yapıcısının önemli ekonomik eğilimleri ve sorunları tartışmak için bir araya geldiği akademik bir konferanstır. Tipik olarak, katılımcıların yarısından azı aslında merkez bankacısıdır. Bu yılki etkinliğin teması, “Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi” olacak.

Bitcoin: Kurumsal Yatırımcı, Nefesini Tuttu!

Kripto para piyasası, Fed’in enflasyona yönelik bir sonraki adımını merak ediyor. Fed sıkılaştırmanın bittiğine dair sinyal verirse, Bitcoin fiyatı ivme kazanabilir. Bu yılki Jackson Hole etkinliğinde farklı görünen faktör kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e yönelik artan ilgisi. Bitcoin’e yatırım yapmayı düşünen büyük vakıflar, aile şirketleri ve emeklilik fonları, Fed’in para politikasının kripto paralar üzerinde ne gibi bir etki yaratabileceği konusunda endişeli.

Örneğin Coinbase, kurumsal yatırımcılar için Jackson Hole etkinliği hakkında özel bir rapor bile yayınladı. Coinbase’in kısa süre önce yönetimi altındaki 10 trilyon dolarlık varlığa sahip dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ile bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu nedenle Fed’in Jackson Hole’daki sinyallerini bekleyen ciddi miktarda kurumsal para var. Bu kurumsal para yöneticileri, Powell’ın konuşmasını kesinlikle takip edecekler. Bitcoin‘deki fiyat hareketinin çoğu, bu büyük kurumsal yatırımcıların tavrına bağlı olacak.