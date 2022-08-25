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Blockchain’ler arasında bağlantı sağlama hedefiyle piyasaya sürülen Cosmos (ADA), mevcut kripto para piyasalarına meydan okuyor.

ATOM’da Ralli

CoinGecko verilerine göre, ATOM son 24 saatte %7,6 ve 30 gün içerisinde %40,6 oranında bir yükseliş yaşadı. Ayrıca ekosistemini Ethereum’a bağlamak için Cosmos’un Blockchain’ler arası iletişim protokolünü kullanan bir köprü projesi olan Evmos, %21.1 oranında arttı ve şu anda 2.80 dolardan işlem görüyor. Osmosis ve JUNO gibi diğer Cosmos projeleri, son 24 saat içinde diğer birçok büyük kripto para biriminden daha fazla yükselerek %3,8 ve %3,5 oranında kazanç elde etti.

Ekosistemdeki artışın arkasında net bir neden olmamasına rağmen ATOM’un piyasa duyarlılığındaki iyileşmelerinin, haftalarca süren yükselişi için muhtemelen büyük bir faktör. Bir Blokchain ağının yerel tokenı bir ralli ile kripto para piyasalarının dikkatini çektiğinde, aynı ekosistem içindeki diğer projeler fayda sağlama eğilimindedir. Temel katman Blockchain’leri, belirli bir ekosistemde tipik olarak en fazla değere sahip olduğundan, daha az yükseliş eğilimindedirler. Sonuç olarak, ekosisteme olan ilgi artarsa, daha düşük piyasa değerine sahip projeler genellikle daha iyi performans gösterebilir. Aksine, yön tersine döndüğünde daha küçük tokenler daha fazla değer kaybı yaşayabilir.

ATOM’un Tarihi Verileri

Cosmos, kendisini birden fazla Blockchain ağı için bir bağlantı merkezi olarak inşa eden ” the Internet of Blockchains” olarak tanıtmaktadır. Bu nedenle, uygulamaların inşa edilmesi için temel ağ olarak bilinen Ethereum ve Solana gibi Layer 1 ağlar yerine Polkadot’a benzer bir “Layer 0” olarak bilinir. Cosmos, yeni Blockchain’lerin ön yüklemesine yardımcı olan ve bir ekosistem içinde birbirleriyle etkileşime girmelerine izin veren ortak bir güvenlik modelini benimseyerek, kendisini diğer benzer projelerden ayırıyor.

Cosmos birkaç yıldır geliştirme aşamasında olmasına ve 2021 boğa koşusunda diğer birçok önemli projesinin bazılarının ters gitmesine rağmen, NFT’lere artan ilgiden yararlanan birçok Layer 1 projesinin gerisinde kaldı. Ayrıca ATOM, Ocak 2022’de 44.45 dolarla zirve yaptı. Bugünkü ralliden sonra, zirveye dönmek için daha kat etmesi gereken uzun bir yol var. Yazı kaleme alındığında 12.72 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %71.3 oranında geride işlem görüyor.