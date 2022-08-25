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Galassnode’dan Kritik Bitcoin Raporu: Gözünüz Bu Metrikte Olsun!

Bitcoin (BTC) ayı piyasası nedeniyle hala bekleneni veremezken, Glassnode analistleri bu kritik veriye dikkat çekiyor. 
15:50
25 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ayı piyasası nedeniyle hala bekleneni veremezken, Glassnode analistleri bu kritik veriye dikkat çekiyor.

 ‘Uzun Vadeli Yatırımcı Arzı’ (LTH), Neden Önemli?

 ‘Uzun vadeli yatırımcı arzı’ (LTH), mevcut piyasa döngüsünü belirlemenin mükemmel bir yolu olduğu için önemli bir metrik olarak nitelendirilir. Glassnode analistlerine göre, an itibariyle bu tür yatırımcılar arasındaki kar oranı ayı piyasasından büyük oranda etkilendi. Bu metrikteki arzın düşüşü, tarihi yüksek seviyelerde. Bu durum  piyasanın sert bir ayı döngüsünde olduğunu ve yalnızca zarardaki arz yüzdesi azaldığında durumun tersine döneceğini gösterir. Bu yüzden, bu metrikteki değişiklik bize bir sonraki boğa piyasasına dair somut bilgi verebilir. Yatırımcılar büyük oranda zararda olduğunda, satın alma gücü piyasa katılımcılarının karlılığı ile ilişkili olduğundan piyasa daha riskli hale gelir. BTC‘deki en yüksek kârlılık seviyesinde, yaklaşık 40.000 dolardan neredeyse 70.000 dolara bir artış gördük. Kâr/Zarardaki Göreceli LTH/STH arzını incelediğimizde beklendiği gibi, boğa piyasalarında fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığında çoğu LTH arzının kârda olduğu görülmektedir. Buna karşılık, önemli miktarda LTH arzı ayı piyasasında kayıp yaşıyor.

ABD dolarının ivme kazanması ile birlikte, yatırımcılar fonlarını daha güvenli seçeneklere doğru hareket ettirdikçe kripto para birimleri gibi riskli varlıklar nispeten yüksek satış baskısı ile karşı karşıya. Bireysel yatırımcı hala piyasaya karşı temkinli yaklaşırken, kurumsal yatırım da alarm veriyor. CoinShares raporuna göre, geçtiğimiz hafta Bitcoin ve Ethereum (ETH) çıkışlar kaydetti.  BTC, Ethereum ve diğer kripto para birimlerinin son günlerdeki toparlanmasına rağmen, kurumsal yatırımcılar hala fonlarını piyasadan uzaklaştırıyor. Ethereum’un Birleştirme güncelleme tarihi, BTC’nin 25.000  dolara ulaşması, Ethereum’un 2.000 doları hedeflemesi ve genel olarak kripto para birimlerinin %20 oranında değer kazanması, umuları yeniden filizlendirmişti. Ne yazık ki, ABD’nin para politikasında büyük bir değişiklik olması nedeniyle piyasanın hissiyatı aynı kalıyor.

Bitcoin, Neden Yerinde Sayıyor?

Önde gelen kripto para veri platformlarından Glassnode‘un kurucu ortağı, en son tweetinde mevcut piyasa koşullarında Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyen faktörleri açıkladı. Bitcoin, ‘ölü kedi sıçraması’ olarak adlandırılan kısa souluklu ralliler ile zaman zaman heyecan yaratırken, sürdürülebilir bir toparlanmanın ufukta olduğuna dair pek fazla veri yok. 25.000 dolardaki direnç seviyesini test eden Bitcoin, yine alarm vermeye başladı.

Glassnode yöneticisine göre, bu kritik 5 faktörlerin kombinasyonu nedeniyle, yükseliş trendi tersine döndü ve ardından BTC, Haziran seviyesine geri döndü.  Analiste göre, likidite eksikliği, risk faktörü, enflasyon, Ethereum’un ön plana çıkması ve altcoin’lerdeki durgunluk BTC’nin önündeki en büyük engel.

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