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Geçen yıl Taliban‘ın yönetimi devralmasının ardından kripto paraların Afganistan’daki kullanımı önemli ölçüde arttı ve kripto paralar ülkedeki bazıları için önemli hale geldi. Ancak yetkililer şimdi kripto paralara dönük önlemleri artırıyor gibi görünüyor. Ülkenin batısındaki Herat eyaletinde birçok kripto para borsasının kapatıldığı ve çalışanların tutuklandığı bildirildi.

En Az 16 Kripto Para Borsası Kapatıldı

Kripto para borsalarının kapatılması ve çalışanların tutuklanması, Taliban yönetiminin ülkede kripto para ticaretini yasaklamasından üç ay sonra yaşandı. Yerel bağımsız haber ajansı Ariana, Çarşamba günü kapatılan kripto para borsalarıyla ilgili haber yaptı. Haber ajansı, hangi kripto para borsalarının kapatıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi.

Ülkedenin suçla mücadele birimi başkanı Sayed Shah Sa’adat gazetecilere verdiği demeçte, merkez bankasının kripto para ticaretini yasakladığını çünkü uygulamanın sorunlara ve dolandırıcılıklara yol açtığını öne sürdü. Sa’adat, ülkedeki kripto para şirketlerinde çalışanların tamamının tutuklandığını ve şirketlerinin kapatıldığını da ekledi.

Haziran ayında Afganistan‘ın Taliban liderliğinde merkez bankasının çevrimiçi döviz ticaretini yasakladığı açıklanmıştı. Bir sözcü, Bloomberg’e açıklamalarda bulunmuş ve merkez bankanın forex ticaretini yasa dışı ve hileli olarak gördüğünü, “İslam hukukunda buna onay verebilecek herhangi bir hüküm bulunmadığını” söylemişti. Kripto para ticaretinin bu yasak kapsamında olup olmadığı ise bilinmiyor.

Kripto Paralara Olan İlgi Adeta Patladı

Afganistan’da Taliban’ın iktidara gelmesinden sonra ülkeye olan milyarlarca dolarlık dış yardım kesildi ve ABD yaptırımlarıyla ülkenin dış varlıklarını dondurmasıyla halkın ekonomik durumu kötüleşti. Taliban’ın yönetimi devralmasının etkileri, ülkede kripto paralara olan ilgiyi artırdı ancak yaptırımlar, Afganların kripto para satın almasını güçleştirdi.

Google Trends’in sağladığı verilere göre “Bitcoin” ve “Kripto” için yapılan web aramaları, Taliban’ın yönetimi devralmasından hemen öncesinde artmaya başladı. 2021’de dijital varlıkların dünyadaki yaygınlığını haritalayan Chainalysis’in Küresel Kripto Benimseme Endeksi’nde Afganistan’ın ilk 20 ülke arasına girdiği görülmüştü.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo da dahil olmak üzere birçok kripto para savunucusu, kripto paralarla ödeme sistemlerinin karmaşık durumlarda yaşamın getirdiği yüklerin üstesinden gelme potansiyeli olduğunu savunuyor. Consensus 2022 etkinliğinde konuşan Adeyemo, “Yasa dışı finansman için uygun kontrollere sahip sürtünmesiz, küresel bir dijital ödeme sisteminin Afganistan gibi yerlerde eğer yurtdışındaki akrabalarına kolayca para gönderebiliyorsa veya STK’lar dünyanın dört bir yanındaki personeline tek bir tıklamayla ödeme yapabiliyorsa insanlar için neler yapabileceğini hayal edin.” diyerek kripto paralardan övgüyle bahsetmişti.