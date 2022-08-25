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Analitik Şirketi Santiment’e Göre Bu Altcoin Düşük Yatırım Riski ile Öne Çıkıyor!

Zincir üstü (on-chain) metrikler, popüler altcoin'de riskin Ethereum (ETH) veya BNB (BNB) gibi daha büyük altcoin'lerden daha düşük olduğunu gösteriyor.
15:00
25 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü (on-chain) analitik şirketi Santiment’e göre, Cardano (ADA) yatırımının sahip olduğu risk Ethereum (ETH) veya BNB (BNB) gibi çok daha büyük altcoin’lerden daha düşük.

MVRV Oranı

Cardano’nun düşük riskli olduğu tezi, MVRV metriği üzerine inşa edilmiştir. Piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı olan MVRV, fiyatın ne zaman gerçek değerin üstünde veya altında olduğunu anlamak ve karlılığı değerlendirmek için kullanılmaktadır. Santiment’e göre, bu nedenle ADA’nın MVRV’si şu anda o kadar düşük bir bölgede ki, daha fazla düşüş riski son derece düşük. Bu, özellikle henüz MVRV oranı istendiği kadar düşmeyen ETH ve BNB için geçerli değil.

Elbette kripto para piyasalarının ve bu piyasalarda işlem gören varlıkların öngörülemez ve oldukça riskli oldukları unutulmamalı. Yine de bu tür analizler yatırım kararları vermede son derece yardımcı olabilir.

ADA Fiyat Analizi

Cardano (ADA) fiyat analizi, 17 Ağustos’ta başlayan ve 19 Ağustos’ta sona eren düşüşün ardından ADA fiyatının bir haftadır aşağı ve yukarı yönlü voaltilite gösterdiğini gösteriyor. Fiyat grafiğine son dört ay bağlamında bakıldığında, fiyatın belirli bir aralıkta sıkışıp kaldığı görülüyor. Şu anda ADA, 0,4 dolar ila 0,6 dolar arasına sıkışıp kalmış durumda.

Grafiğin en ürkütücü tarafı, düşüş için hala yer olması ve mevcut fiyatların düşüş veya yükseliş için pozisyon almaya uygun olmaması. Öte yandan ADA, Haziran başında yaklaşık olarak aynı seviyede olan 0,465 dolardan yüzde 30’un üzerinde yükseliş kaydetmeyi başardı. Belki de ADA’da pozisyon almak için en iyi çözüm fiyatları takip etmekten ziyade altcoin’in fiyatını yukarı çekebilecek olan Vasil güncellemesiyle ilgili gelişmeleri takip etmek olabilir.

Tüm bunlarla birlikte Cardano ağının yerel varlığı ADA, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,35 yükselişle 0,4652 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in fiyatı son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 14,29 ve yüzde 1,07 düştü.

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