Popüler altcoinlerden olan Cardano (ADA) ve Solana'da (SOL) bu seviyelerin kırılması ile yeni bir rallinin yolu açılabilir!

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Piyasalarda yaşanan kripto kışı devam ederken, yatırımcılar hamlelerini oldukça dikkatli yapmaya çalışıyor. Kripto para piyasalarının popüler iki altcoini olan Cardano (ADA) ve Solana’da (SOL) son durum ne? Altcoinlerin fiyatının hareket yöne hangi tarafa? İşte ADA ve SOL için fiyat tahminleri!

Cardano (ADA)

ADA son dört gündür 0,43 ile 0,47 dolar arasında işlem görüyor. Boğalar düşüşü 0,43 dolar seviyesinden satın almalarına rağmen, 0,47 dolarlık genel engeli aşamadılar. 24 Ağustos tarihindeki fiyat hareketi, alıcılar ve satıcılar arasında yaşanan kararsızlığı işaret eden bir mum kalıbı oluşturdu. Kripto para biriminin fiyatı 0,47 doların üzerine çıkarsa, ADA/USDT paritesi hareketli ortalama seviyesine yükselebilir. Belirtilen direnç seviyesinin üzerinde bir kırılma ve kapanış, düşüş trendi çizgisine olası bir ralli için kapıları açabilir.

Varsayımın aksine ADA’nın fiyatı 0,43 ABD dolarının altına gerilerse, ADA/USDT paritesi 0,40 ABD dolardan güçlü destek bölgesine doğru kayabilir. Bu dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye çünkü eğer kırılırsa parite düşüş trendine devam edebilir.

Solana (SOL)

Popüler altcoin Solana’nın fiyatını kripto para piyasasın hakim olan ayılar 32 dolar seviyelerinde bulunan güçlü bir destek bölgesine çekmeye çalışabilir. Yükseliş hareketinin savunucusu boğalar, önceki iki düşüşte 32 dolarlık destek bölgesini korumayı başardı. Bu nedenle, belirtilen seviye tekrar alıcıları kripto para birimine yönlendirebilir. Düşüş varsayımında fiyat 32 dolar seviyesinden geri dönerse, boğalar tekrar SOL/USDT paritesini hareketli ortalamanın üzerine itmeye çalışacak.

Yükselişin savunucuları bu hareketinde başarılı olursa, parite genel direnç bölgesi olan 48 dolar seviyesine yükselebilir. Ayrıca alıcılar, olası bir trend değişikliğine yol açabilmek için kripto para biriminin fiyatını bu seviyenin üzerine çıkarmak zorunda kalacaklar. Bu olasılıkların aksine, fiyat 32 doların altına gerilerse, piyasa kontrolünün hala ayılarda olduğu anlamına gelir. Parite daha sonra 26 dolar seviyelerine kadar düşebilir.