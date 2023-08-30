  • CoinTürk
  •   Kripto Para Piyasasındaki Yükseliş Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Kripto Para Piyasasındaki Yükseliş Devam Ediyor: Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak?

Özet

  • Kripto para piyasası, dün yeniden yükselişe geçerek yukarı yönlü bir ivme yakaladı.
  • Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gün içerisinde 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.
  • Bitcoin'deki son durumu değerlendiren kripto para analisti, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryolara değindi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
13:45
30 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 25.800 dolar seviyeleri ile 26.200 dolar seviyeleri arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün Grayscale’in SEC davasını kazandığı haberinin duyurulmasının hemen ardından hızla yükselişe geçti ve kısa bir süreliğine 28.000 dolar seviyelerini aştı. Bitcoin’deki son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryoları değerlendirdi.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kripto para piyasasındaki düşük volatilitenin etkisiyle son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 25.800 dolar seviyeleri ile 26.200 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başlamıştı. Ancak Grayscale’in SEC davasını kazanması, piyasalarda oldukça güçlü bir etki yarattı. Bitcoin (BTC), dün Grayscale haberinin duyurulması ile birlikte hızla yükselişe geçti ve kısa bir süreliğine de olsa 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Son 24 saatte %5’den fazla değer kazanan BTC, yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde ise 27.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca kripto para piyasasındaki yükselişin yanı sıra Coinbase hisselerinde de önemli bir artış gerçekleşti. İşlem hacimleri bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase Global Inc (COIN) hisseleri ortalama %15’lik bir değer artışı kaydederek 85 dolar seviyelerine ulaştı.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Twitter hesabından uzun bir paylaşım yaparak lider kripto para birimi Bitcoin‘deki son durumu değerlendiren kripto para analisti Michael Van de Poppe, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryolara değindi. Yakın vadede 26.800 dolar seviyelerinin önemli olduğunu öne süren analist, piyasadaki düşüşün devam etmesi ve BTC‘nin bu seviyelerin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarının 24.800 dolar ile 25.200 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini ifade etti.

Öte yandan analist, olası bir yükseliş senaryosuna da değindi. Kripto para analisti Michael Van de Poppe, kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi ve BTC‘deki değer artışlarının hız kazanması durumunda lider kripto para biriminin 30.000 dolar seviyelerinde önemli bir direnç ile karşılaşabileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Grayscale GBTC: Uzman Tahminleri ve BTC Fiyatındaki Potansiyel Geri Dönüş
Grayscale GBTC: Uzman Tahminleri ve BTC Fiyatındaki Potansiyel Geri Dönüş
Bernstein’dan Dikkat Çeken Grayscale Raporu: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?
Bernstein’dan Dikkat Çeken Grayscale Raporu: SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?
Bitcoin (BTC) Fiyatı Son Durum: Bitcoin Dolar Karşısında Güçlü Kalabilecek mi?
Bitcoin (BTC) Fiyatı Son Durum: Bitcoin Dolar Karşısında Güçlü Kalabilecek mi?
Bitcoin İçin Santiment Neyi İşaret Etti! Fiyat Yükselişi Ne Kadar Gerçekçiydi?
Bitcoin İçin Santiment Neyi İşaret Etti! Fiyat Yükselişi Ne Kadar Gerçekçiydi?
Analitik Şirketinden Bitcoin’e (BTC) Şok Rapor! Geçmişten Bugüne Bitcoin!
Analitik Şirketinden Bitcoin’e (BTC) Şok Rapor! Geçmişten Bugüne Bitcoin!
Bitcoin’de Kurumsal İlgi Artıyor! BTC’de Ralli Ne Zaman Gelecek?
Bitcoin’de Kurumsal İlgi Artıyor! BTC’de Ralli Ne Zaman Gelecek?
Bitcoin Uçtu! Grayscale Davası İçin Blockchain Baş Politika Sorumlusu Konuştu: SEC İçin Büyük Bir Utanç!
Bitcoin Uçtu! Grayscale Davası İçin Blockchain Baş Politika Sorumlusu Konuştu: SEC İçin Büyük Bir Utanç!
Bloomberg Analistleri Müjdeli Haberi Paylaştı: Bu Hafta, BTC İçin Kritik!
Bloomberg Analistleri Müjdeli Haberi Paylaştı: Bu Hafta, BTC İçin Kritik!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023