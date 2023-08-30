Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 25.800 dolar seviyeleri ile 26.200 dolar seviyeleri arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün Grayscale’in SEC davasını kazandığı haberinin duyurulmasının hemen ardından hızla yükselişe geçti ve kısa bir süreliğine 28.000 dolar seviyelerini aştı. Bitcoin’deki son durumu değerlendiren analist, BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryoları değerlendirdi.

Bitcoin’de (BTC) Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kripto para piyasasındaki düşük volatilitenin etkisiyle son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 25.800 dolar seviyeleri ile 26.200 dolar seviyeleri arasında konsolide olmaya başlamıştı. Ancak Grayscale’in SEC davasını kazanması, piyasalarda oldukça güçlü bir etki yarattı. Bitcoin (BTC), dün Grayscale haberinin duyurulması ile birlikte hızla yükselişe geçti ve kısa bir süreliğine de olsa 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı.

Son 24 saatte %5’den fazla değer kazanan BTC, yazının yazıldığı zaman dilimi içerisinde ise 27.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca kripto para piyasasındaki yükselişin yanı sıra Coinbase hisselerinde de önemli bir artış gerçekleşti. İşlem hacimleri bakımından ABD merkezli en büyük kripto para borsası olan Coinbase Global Inc (COIN) hisseleri ortalama %15’lik bir değer artışı kaydederek 85 dolar seviyelerine ulaştı.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Twitter hesabından uzun bir paylaşım yaparak lider kripto para birimi Bitcoin‘deki son durumu değerlendiren kripto para analisti Michael Van de Poppe, yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryolara değindi. Yakın vadede 26.800 dolar seviyelerinin önemli olduğunu öne süren analist, piyasadaki düşüşün devam etmesi ve BTC‘nin bu seviyelerin altına gerilemesi durumunda değer kayıplarının 24.800 dolar ile 25.200 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini ifade etti.

Öte yandan analist, olası bir yükseliş senaryosuna da değindi. Kripto para analisti Michael Van de Poppe, kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi ve BTC‘deki değer artışlarının hız kazanması durumunda lider kripto para biriminin 30.000 dolar seviyelerinde önemli bir direnç ile karşılaşabileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.