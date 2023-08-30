Varlık yönetimi şirketi Bernstein, Salı günü yayımladığı bir rapor ile Grayscale davasının sonucunu ve piyasalardaki olası etkilerini değerlendirdi. Raporda, Grayscale’in SEC davasını kazanması ile birlikte Spot Bitcoin ETF başvurularının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından onaylanma ihtimalini artırdığı öne sürüldü. Bernstein analistleri, Grayscale’in davayı kazanmasının kripto ekosistemi için bir dönüm noktası niteliğine sahip olabileceğini ifade etti.

Grayscale Davasının Olası Etkileri

Grayscale’in dün SEC davasını kazandığı haberinin duyurulmasının hemen ardından kripto para piyasası güçlü bir yükseliş başlattı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), saatler içerisinde kaydettiği yükselişler ile birlikte dün gün içerisinde 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşmayı başardı.

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. Ayrıca kripto para piyasasındaki yükselişin yanı sıra Coinbase Global Inc (COIN) hisselerinde de ortalama %15’lik bir yükseliş kaydedildi.

Grayscale davasının etkileri devam ederken küresel varlık yönetimi şirketi Bernstein da Salı günü yayımladığı bir rapor ile Grayscale davasının sonucunu ve piyasalardaki olası etkilerini değerlendirdi. Raporda, dava sonucunun Spot Bitcoin ETF’lerinin SEC’den onay alma ihtimalini artırdığı ifade edildi.

SEC, Spot Bitcoin ETF’lerine Yeşil Işık Yakacak mı?

Salı günü yayımladığı bir araştırma raporunda Grayscale davasının sonucunu ve piyasalardaki olası etkilerini değerlendiren küresel varlık yönetimi şirketi Bernstein, Grayscale’in davayı kazanmasının, Spot Bitcoin ETF‘lerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) onay alma ihtimalini artırdığını öne sürdü. Raporda, Temmuz ayının ortalarında Ripple-SEC davasında çıkan XRP kararının ardından Grayscale’in SEC davasını kazanması, kripto ekosistemi adına ikinci bir dönüm noktası olabileceği ifade edildi.

Grayscale davasındaki sonucun piyasalardaki olası etkilerini değerlendiren Bernstein analistleri, mahkemeden Grayscale lehine çıkan bu kararın Spot Bitcoin ETF’lerinin yolunu açtığını öne sürdü. Bernstein analistlerine göre Grayscale’in SEC davasını kazanması ile birlikte Spot Bitcoin ETF’lerinin SEC’den onay alma ihtimali de önemli ölçüde artmış durumda.