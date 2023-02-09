Tasfiye memurları 3AC kurucu ortağını mahkeme celbine uymadığı için eleştirdi. Son teslim tarihi 16 Mart olan yeni bir emir talep ettiler.

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Tasfiye memurları 3AC kurucu ortağı Kyle L. Davies’i mahkeme celbine uymadığı için eleştirdi. Son teslim tarihi 16 Mart olan yeni bir emir talep ettiler.

Davies Twitter’da Mahkemeye Çağrıldı

İflas eden kripto hedge fonu Three Arrows Capital (3AC) için tasfiye memurları, kurucu ortak Kyle L. Davies’i işbirliği yapmadığı için çağırdı. Mahkemenin 7 Şubat’ta yayınladığı dosyada, Davies’in 26 Ocak 2023’e kadar mahkeme celbine uymasının beklendiği belirtiliyor.

Ancak tasfiye memurları, kurucu ortağın bunu yapmadığını belirtiyor ve Davies’in davranışını sert bir dille eleştiriyor. Konuyla ilgili şu ifadeler kullanılıyor:

Bay Davies, Twitter hesabından paylaşımlar yapmaya devam etmiş, Mahkeme’nin direktiflerini açıkça görmezden gelmiş ve medyanın ilgisinden faydalanırken, Yabancı Temsilcilerin belge ve bilgilere erişim çabalarını engellemeye devam etmiştir. Bu nedenle, Yabancı Temsilciler, Davies’in Duruşmadan itibaren on dört gün içinde mahkeme celbine uymasını gerektiren bir kararın alınmasını saygıyla talep etmektedir.

Tasfiye memurları şimdi yeni bir emir çıkartarak son uyum tarihinin 16 Mart’a çekilmesini talep ediyor. Davies henüz bu gelişme hakkında yorum yapmadı.

Öte yandan 3AC’nin alacaklılarına yaklaşık 3 milyar dolar borcu bulunuyor. Şirket geçen yıl uzun bir liste içinde iflas eden ilk şirketlerden biriydi. Şirket, kurucu ortağı Zu Shu’nun geçtiğimiz günlerde Digital Currency Group ve FTX’in LUNA ve stETH’e saldırmak için komplo kurduğunu iddia etmesiyle birlikte çeşitli nedenlerle haberlerde yer almaya devam ediyor.

3AC’nin tasfiye davası, ödenmemiş meblağ göz önüne alındığında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Davies, platformdaki faaliyetleri nedeniyle Twitter’da mahkemeye çağrıldı. Kripto sektöründekiler, kurucuları kripto projeleri hakkında tweet atmak yerine sorumluluk almaya çağırdı. Ancak davadaki gelişmeler onları caydıracak gibi görünmüyor, zira başka projelere de hevesliler.

3AC Yeni Borsa İçin 25 Milyon Dolar Arıyor

Kurucular şu anda GTX adında yeni bir kripto borsası üzerinde çalışıyor. 25 milyon dolar toplamayı hedefliyorlar ve CoinFlex‘in kurucularıyla işbirliği yapıyorlar. 3AC’nin büyük bir tasfiye sürecinin ortasında olduğu göz önüne alındığında, bu çok dikkat çekti.

Bu arada, alacaklılar iflas sürecinden dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Tasfiye memurları fiat para birimlerinde en az 35,6 milyon dolar ele geçirdi ve 60’tan fazla kripto varlığına sahip bir hesap elde etmeyi başardı.