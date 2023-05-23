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  •   Hızla Yaklaşan Halving Etkinliği İle Gündemden Düşmeyen Bu Altcoin Balina Akınına Uğruyor!

Hızla Yaklaşan Halving Etkinliği İle Gündemden Düşmeyen Bu Altcoin Balina Akınına Uğruyor!

Özet

  • Litecoin (LTC), yaklaşan blok ödülü yarılanması etkinliği ile gündemde kalmaya devam ediyor.
  • LTC fiyatı, etkinliğin etkisi ile geçen hafta yüzde 14'ün üzerinde yükselişle 90 doların üzerine çıktı.
  • Ağ aktivitesi de artan Litecoin'deki aktif cüzdan adreslerinin sayısı 830 bini aştı.
13:39
23 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler satış baskısı altında kalmaya devam ederken, popüler altcoin’lerden biri olan Litecoin’in (LTC) son birkaç haftadır güç gösterdiği görülüyor. Büyük blok ödülü yarılanması etkinliğine 3 aydan kısa bir süre kalmışken LTC fiyatı geçtiğimiz haftayı yüzde 14’ün üzerinde yükselişle kapatarak 90 doların üzerine çıktı. Peki LTC için sırada ne var, uzmanlar ne diyor gelin daha yakından bakalım.

Litecoin Ağındaki Aktif Cüzdan Adres Sayısı Hızla Artıyor

Piyasa gözlemcilerine göre Litecoin fiyatındaki son yükseliş, Ağustos ayında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması etkinliği ile tetiklendi. Zincir üzeri veri platformu Glassnode’dan alınan verilere atıfta bulunan kripto para analisti Ali Martinez, Litecoin ağındaki aktif cüzdan adres sayısında güçlü bir artış olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

Litecoin ağı, kısa süre önce aktif cüzdan adreslerinde en büyük artışı gördü ve 832 binin üzerinde cüzdan adresi ağda gönderici veya alıcı olarak etkileşim gösterdi.

Litecoin Blok Ödülü Yarılanmasına 3 Ayda Daha Kısa Bir Süre Kaldı

10 Ağustos’ta gerçekleşecek olan blok ödülü yarılanması etkinliği Litecoin ekosistemi için oyunun kurallarını değiştirecek bir olay olacak. Birçok uzman bunun LTC fiyatı üzerinde olumlu bir etkisi olmasını bekliyor.

Litecoin‘in blok ödülünün yüzde 50 oranında düşürülmesi 2.140.000 numaralı blokta gerçekleşecek ve böylece madencilik ödülü 12.5 LTC’den 6.25 LTC’ye düşmüş olacak. Dolayısıyla, talebin sabit kalması veya artması durumunda azalan arzından dolayı altcoin‘in fiyatın yükselmesi bekleniyor.

LTC’yi çevreleyen haber akışı ve tartışmalar Mayıs ayında bu ayın başında ısınmaya başladığında, zincir üzerindeki işlem hacminde de kademeli bir artış görüldü. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, zincir üzeri hacimdeki artışın devam etmesi halinde, bunun balinaların blok ödülü yarılanması etkinliğinden önce LTC biriktirmeye başladığı anlamına geldiğini göstereceğini bildirerek şu notu düştü:

Litecoin ağında etkileşime giren benzersiz cüzdan adreslerinin sayısı kesin olarak fırladı ve tam da fiyat dibe vururken aniden bir yıldan uzun bir sürenin ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, cüzdan adreslerinin 10 Ağustos’tan önceki belki de tek “indirimli” fiyattan birikim yaptıklarına dair harika bir işaretti.

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