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  •   On Binlerce Yatırımcıyı Vurdu! 10 Günde 24 Altcoin’in Fişi Çekildi! Sayı Hızla Artıyor!

On Binlerce Yatırımcıyı Vurdu! 10 Günde 24 Altcoin’in Fişi Çekildi! Sayı Hızla Artıyor!

Özet

  • Dolandırıcılar, gündeme bomba gibi düşen Pepe'nin (PEPE) tetiklediği memecoin hype'ından büyük kazanç sağladılar.
  • PeckShield, 10 günde yatırımcılarını dolandıran 24 memecoin tespit etti.
  • Tüm bu memecoin'lerin fişi çekildi ve on binlerce yatırımcı dolandırıldı.
14:10
23 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dolandırıcılar, yatırımcıları dolandırmak amacıyla piyasaya sürdükleri shitcoin’ler ile gündeme bomba gibi düşen Pepe‘nin (PEPE) başını çektiği memecoin hype’ının dalgasının parçası oldular. PeckShield, son 10 günde içinde yatırımcılarını dolandıran 24 memecoin tespit ettiğini açıkladı.

Memecoin Hype’ının Ortasında 24 Altcoin’in Fişi Çekildi

Dolandırıcılar, yatırımcıları dolandırmak amacıyla altcoin yaratmak, tasfiye etmek ve yatırımcıların milyonlarca dolarını çalmak için memecoin hype’ı fırsatını boş geçmediler. Blockchain güvenlik şirketi PeckShield‘in yaptığı araştırmaya göre, son 10 gün içinde onlarca memecoin’in fişi çekildi ve on binlerce yatırımcı dolandırıldı.

PeckShield, son 10 gün içinde likiditesi boşaltılan BENS, PSYOP, FOG, TINDER ve WorldCoin dahil olmak üzere 24 altcoin açıkladı. Tüm bu altcoin’ler, bu terimlerin sosyal medyada şu ya da bu nedenle trend olması ve devam eden memecoin hype’ının ortasında piyasaya sürüldüler.

Bugün erken saatlerde ise daha yeni oluşturulan SEI token’ının da likiditesi boşaltılarak yatırımcıların parasının çalındığı görüldü. PeckShield, SEI token’ın dolandırıcılarının başlangıçta OKX borsasından 5.19 ETH fonlama yaptığını, yatırımcıları cezbetmek için token fiyatını sert şekilde yükselttiklerini ve ardından likidite havuzunu boşalttıklarını bildirdi.

Bitcoin Pizza Günü’nde Çok Sayıda “Pizza” Temalı Shitcoin Piyasaya Sürüldü

Shitcoin çıkaranlar, Bitcoin Pizza Günü‘nün 13’ncü yıldönümünün kullandığı 22 Mayıs 2023’ü de boş geçmediler. Laszlo Hanyecz isimli bir kişinin 22 Mayıs 2010 tarihinde 2 pizza için 10 bin BTC ödemesi ve geçen zaman içinde Bitcoin fiyatının katlanarak artmasıyla popüler hale gelen tarihteki ilk Bitcoin alışverişi hikayesi üzerine her yıl 22 Mayıs’ta kullanan Bitcoin Pizza Günü‘nde pizza temalı 14 altcoin çıkarıp piyasaya sürerek 200 bin doların üzerinde kazanç sağladılar.

Merkeziyetsiz token veri analiz platformu DEXTools, Bitcoin Pizza Günü’nde yatırımcıları dolandırmak için yaklaşık 14 altcoin’in çıkarıldığının tespit edildiğini bildirirken, bu tip altcoin’lerin çoğunun yatırımcıları dolandırma amacı güttüğünü bildirdi.

PeckShield, son olarak piyasaya sürülen BEREAL token için yatırımcıları uyararak, altcoin’e yatırım yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

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