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Konuya yakın kaynaklara göre, önemli kripto figürlerini yargı bölgesinde şirket ve borsa kurmaya ikna eden Hong Kong, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren bireysel yatırımcıların Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) gibi belirli kripto paralarda ticaret yapmasına izin verecek. Şimdiye kadar önde gelen birçok ülkenin kripto paralara karşı baskı uygulamasının ortasında, Hong Kong’un kendisini bir kripto merkezi olarak konumlandırmak için bu fırsattan faydalanarak küresel kripto para borsalarını ve şirketlerini şehre çektiği görüldü.

Bireysel Yatırımcılara Kripto Para Ticareti Yapma İzni Verilecek

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) bugün ya da 24 Mayıs’ta düzenleyeceği bir basın toplantısıyla bireysel yatırımcıların kripto para ticareti yapabileceklerini açıklaması bekleniyor. Bireysel yatırımcıların SFC’nin koyduğu yeni kurallara göre, yalnızca belirli kripto paralarda ticaret yapmasına izin verilecek.

Şehir ayrıca Mayıs ayının sonuna kadar kripto para şirketleri için lisans rejimini uygulamaya almayı planlıyor ve bireysel yatırımcıların kripto para ticaretine olan erişimlerinin önündeki yasağı 1 Haziran 2023 tarihinde kaldırmak istiyor.

Hong Kong‘dan gelen pozitif haber sonrası konuşan kripto para borsası OKX‘in CCO’su Lennix Lai, “İstişarenin sonucunun, kripto para topluluğunun güvenli, emniyetli ve uyumlu bireysel ticaretin güçlü bir kripto para ekosisteminin kilit bir yönü olduğu görüşünü yansıtmasını bekliyorum.” dedi.

Şubat ayında ortaya çıkan bir istişare belgesinde, bireysel yatırımcıların SFC‘nin lisans verdiği kripto para borsalarında belirli kripto paraları alıp satmalarına izin vermeyi planlandığı görülmüştü. Yatırımcıların korunması için bilgi testleri, risk profilleri ve yatırım yapma konusunda makul sınırlar gibi güvenlik önlemleri olacak. Yatırımcıların, geleneksel finans sektöründeki saygın sağlayıcılardan en az iki yatırım yapılabilir endekse dahil olmayan kripto paraları alıp satmalarına izin verilmeyecek. Başlangıçta bireysel yatırımcıların alım satımına izin verilecek kripto paralar Bitcoin, Ethereum, Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), Polygon (MATIC) ve Chainlik (LINK) olacak.

Hong Kong, kripto para endüstrisi için düzenlemeler ve lisanslar getirerek daha ilerici bir yaklaşım benimsemesiyle gündeme gelirken, Çin, ABD gibi birçok ülke kripto paraları yasaklayan ya da sınırlayan kısıtlamalarla gündemde.

Kripto Para Şirketleri ve Borsaları Hong Kong’a Taşınıyor

Dünyanın birçok yerindeki düzenlemeler kripto paralar için sorun olmaya devam ederken Hong Kong, OKX ve Huobi gibi kripto para borsalarının yargı bölgesinde lisans başvurusu yapmayı planlamasıyla benimsemenin en önünde yer almaya başladı. Şu an için Hong Kong’daki tek lisans almayı başaran borsalar HashKey ve BC Technology Group‘un OSL’si. HashKey Group, 1 milyar doların üzerinde değerleme ile 100 ila 200 milyon dolar toplamayı planlıyor.

Öte yandan XRP‘nin ihraççısı Ripple, Hong Kong Para Otoritesi’nin (HKMA) e-HKD Pilot Programı için seçilirken, BitMEX Hong Kong Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) rejimine uymak için özel bir hizmet olan BitMEX Hong Kong’u duyurdu.