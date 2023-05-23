Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Sürekli Satıyorlar Hedefleri 0,34 Dolar! Binance Borsasındaki En İyi Altcoinlerden Biri!

Sürekli Satıyorlar Hedefleri 0,34 Dolar! Binance Borsasındaki En İyi Altcoinlerden Biri!

Özet

  • Altcoinler büyük BTC hareketine hazırlanıyor.
  • ADA Coin için 0,34 ve 0,39 dolar hedefleri kısa vadede muhtemel.
  • Bitcoin'in yaşayacağı kırılma ADA Coinin yönünü tayin edecek.
03:01
23 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki en büyük altcoinler arasında yer alıyor ve satıcılar ciddi üstünlük kurdu. Güncel veriler daha fazla düşüş yaşanabileceğini söylüyor. Bitcoin 10 günü aşkın süredir neredeyse yatay hareket ettiği için altcoinlerin çoğunda alıcılar zayıflıyor. Peki Binance borsasındaki en iyi altcoinlerden biri için sırada ne var?

Cardano Grafik ve Yorumlar

Cardano‘nun fiyatı son iki haftada 0,380 doların altında kalarak satıcıların üstünlüğünü teyit etti. ADA‘nın satış baskısı Nisan ortasından bu yana yoğunlaşarak 8 Mayıs’ta 0,37 dolarlık destek bölgesini hedefledi. Ara toparlanmalar olsa da BTC cephesindeki belirsizlik yatırımcıları tedirgin etmeye yetiyor.

Nisan ayında, 30 Mart’ta oluşan yükseliş emir bloğu (OB) önemli bir talep ve destek bölgesi olarak dikkat çekti. Ancak satıcılar Mayıs ayı başında bu desteği aşarak kırdı ve ADA fiyatını aşağı çekti. Aylardır devam eden satışları da hesaba katarsak bu şaşırtıcı olmadı.

ADA Coin Fiyat Tahminleri

Bitcoin fiyatı eğer 26.000 dolar seviyesinde kalırsa ADA Coin için toparlanma beklentileri baltalanmaya devam edecek. Olası düşüş senaryosunda hedeflenen seviye ise 0,3488 dolardır. Alternatif olarak, boğalar ADA’yı 0,38 doların üzerine çıkarırlarsa, özellikle de Bitcoin fiyatının 27.400 dolar üstünde kapanışlar yaptığı ortamda 0,3919 ve 0,42 dolarlık direnç seviyeleri test edilebilir.

Bitcoin cephesindeki uzun süren durgunluk yakında büyük bir kırılma yaşanma ihtimalini fazlasıyla artırıyor. Kripto kralı için 28.500 veya 25.200 dolara doğru hızlı bir hareket bekleniyor.

Vadeli işlemler tarafında ADA Coin nötr bir görünüm çiziyor. Fiyatın yönüyle alakalı en net sinyal diğer birçok altcoinde olduğu gibi BTC hareketlerinde gizli. Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD borç tavanı konusunda anlaşmaya varmak zorunda. Bu durum piyasalar için iyi bir fiyat katalizörü olabilir.

Yazı hazırlandığı sırada BTC 26.864 dolardan alıcı bulurken 24 saatlik hacim 25 milyar dolar seviyesindeydi. BTC hakimiyeti ise %46,3’te bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
İlgili Yazılar
Balinaları Akın Akın Bu Altcoin’i Toplamaya Devam Ediyor! Fiyatı 0.5 Dolara Yaklaşıyor!
Balinaları Akın Akın Bu Altcoin’i Toplamaya Devam Ediyor! Fiyatı 0.5 Dolara Yaklaşıyor!
Cardano Cephesinde Önemli Gelişme! ADA Coin Geleceği!
Cardano Cephesinde Önemli Gelişme! ADA Coin Geleceği!
Altcoinlerde Son Durum: ADA Coin, Solana Coin ve XRP İçin Kritik Gelişmeler!
Altcoinlerde Son Durum: ADA Coin, Solana Coin ve XRP İçin Kritik Gelişmeler!
Yakında Beklenen Olacak! İlk 10 Altcoin Arasında! Kripto Yatırımcıları Dikkat!
Yakında Beklenen Olacak! İlk 10 Altcoin Arasında! Kripto Yatırımcıları Dikkat!
Hafta Sonu Kaç Dolar Olacaklar? Ripple (XRP), ADA Coin ve Dogecoin Yorum!
Hafta Sonu Kaç Dolar Olacaklar? Ripple (XRP), ADA Coin ve Dogecoin Yorum!
Mayıs Ayında Yüzde 10 Düştü! Popüler Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Mayıs Ayında Yüzde 10 Düştü! Popüler Altcoin İçin Sırada Ne Var?
Balinalar Bu Kriptoda Alıma Başladı! İlk 10’daki Altcoin Yükselecek Mi?
Balinalar Bu Kriptoda Alıma Başladı! İlk 10’daki Altcoin Yükselecek Mi?
Cardano (ADA) CEO’sundan İddialı Kripto Para Açıklaması!
Cardano (ADA) CEO’sundan İddialı Kripto Para Açıklaması!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023