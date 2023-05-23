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Kripto para piyasalarındaki en büyük altcoinler arasında yer alıyor ve satıcılar ciddi üstünlük kurdu. Güncel veriler daha fazla düşüş yaşanabileceğini söylüyor. Bitcoin 10 günü aşkın süredir neredeyse yatay hareket ettiği için altcoinlerin çoğunda alıcılar zayıflıyor. Peki Binance borsasındaki en iyi altcoinlerden biri için sırada ne var?

Cardano Grafik ve Yorumlar

Cardano‘nun fiyatı son iki haftada 0,380 doların altında kalarak satıcıların üstünlüğünü teyit etti. ADA‘nın satış baskısı Nisan ortasından bu yana yoğunlaşarak 8 Mayıs’ta 0,37 dolarlık destek bölgesini hedefledi. Ara toparlanmalar olsa da BTC cephesindeki belirsizlik yatırımcıları tedirgin etmeye yetiyor.

Nisan ayında, 30 Mart’ta oluşan yükseliş emir bloğu (OB) önemli bir talep ve destek bölgesi olarak dikkat çekti. Ancak satıcılar Mayıs ayı başında bu desteği aşarak kırdı ve ADA fiyatını aşağı çekti. Aylardır devam eden satışları da hesaba katarsak bu şaşırtıcı olmadı.

ADA Coin Fiyat Tahminleri

Bitcoin fiyatı eğer 26.000 dolar seviyesinde kalırsa ADA Coin için toparlanma beklentileri baltalanmaya devam edecek. Olası düşüş senaryosunda hedeflenen seviye ise 0,3488 dolardır. Alternatif olarak, boğalar ADA’yı 0,38 doların üzerine çıkarırlarsa, özellikle de Bitcoin fiyatının 27.400 dolar üstünde kapanışlar yaptığı ortamda 0,3919 ve 0,42 dolarlık direnç seviyeleri test edilebilir.

Bitcoin cephesindeki uzun süren durgunluk yakında büyük bir kırılma yaşanma ihtimalini fazlasıyla artırıyor. Kripto kralı için 28.500 veya 25.200 dolara doğru hızlı bir hareket bekleniyor.

Vadeli işlemler tarafında ADA Coin nötr bir görünüm çiziyor. Fiyatın yönüyle alakalı en net sinyal diğer birçok altcoinde olduğu gibi BTC hareketlerinde gizli. Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD borç tavanı konusunda anlaşmaya varmak zorunda. Bu durum piyasalar için iyi bir fiyat katalizörü olabilir.

Yazı hazırlandığı sırada BTC 26.864 dolardan alıcı bulurken 24 saatlik hacim 25 milyar dolar seviyesindeydi. BTC hakimiyeti ise %46,3’te bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.