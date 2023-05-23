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  •   Kripto Para Piyasasındaki Hacim Tarihi Dip Seviyelerde! Altcoin’ler İçin Alarm Çalıyor!

Kripto Para Piyasasındaki Hacim Tarihi Dip Seviyelerde! Altcoin’ler İçin Alarm Çalıyor!

Özet

  • Yatırımcıların Bitcoin ve altcoin'lerdeki bekleyişi devam ederken piyasadaki hacim tarihi dip seviyelere düştü.
  • Santiment, "altcoin'lerdeki hacim kurumuş durumda" diyerek özellikle altcoin'ler için uyardı.
  • Piyasa genelinde işlem hacminin düşmesinin beklenen yükselişin önüne geçmesinden korkuluyor.
12:33
23 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler, 22 Mayıs’tan bu yana piyasa genelinde hakim olan olumsuz yatırımcı duygusuna rağmen toparlanma belirtileri gösteriyor. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,85 yükselişle 27 bin 333 dolardan işlem görürken, Ethereum (ETH) diğer birçok altcoin’in son 24 saatte yüzde 3-4 arasında değişen oranlarda yükseldikleri görülüyor. Bununla birlikte, birçok altcoin‘den bazılarının haftalık işlem hacminin tarihi dip seviyelere gerilemesiyle alarm verildi.

“Altcoin’lerdeki Hacim Kurudu”

Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment, birçok kripto paranın işlem hacminin tarihi dip seviyelere gerilediğini belirterek, bu durumun beklenen bir yükselişin önüne geçebileceğini belirterek yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Santiment, yaptığı uyarıda “Kripto para piyasasındaki en büyüklerinin haftalık işlem hacminde tarihi dip seviyelerede. Özellikle altcoin’lerdeki hacim kurumuş durumda. Sadece BTC ve ETH hacmini birleştirdiğimizde, 2019’un Eylül ayından bu yana görülen en düşük 2’nci eşikte olunduğu görülüyor.” notunu düştü.

İşlem hacminin tarihi dip seviyelere düşmesinin ardından BTC ve altcoin’lerin yapacağı fiyat hareketleri büyük merak konusu. Piyasa analistleri ve uzmanları, en büyük kripto para BTC’nin sürdürülebilir bir yükseliş için 27 bin 640 dolar seviyesinin üzerinde günlük mum kapanışı yapması gerektiğini söylüyorlar.

Kripto Piyasasında Yatırımcı Duyarlılığı Genel Olarak Negatif

Bu yılın başında yaşanan güçlü rallinin ardından kripto paralar bir süredir satış baskısı altına hareket ediyor. Bitcoin, son birkaç hafta içinde 30 bin dolar seviyesini birden fazla kez geçmeyi denedi ancak 30 bin dolar üzerinde beklenen kırılım gelmedi.

Geçtiğimiz hafta kripto para yatırım fonlarında üst üste beşinci negatif hafta olduğu ve geçen hafta boyunca toplam 32 milyon dolarlık çıkış görüldü. Avrupa’nın en büyük dijital varlık yatırım şirketi olan CoinShares, yayımladığı haftalık bültende “Haftalık hacim 900 milyon dolar ile bu yılın ortalamasının yüzde 40 altında kaldı. Güvenilir borsalardaki hacimler, hafta boyunca 2020’nin sonlarından bu yana 20 milyar dolar ile en düşük seviyeye ulaştı.” dedi. Bitcoin fonlarında geçen hafta görülen toplam 33 milyon dolarlık çıkış, son beş haftanın en olumsuz tablosunu temsil ediyor. Öte yandan son beş haftada BTC yatırım fonlarından olan toplam çıkış 235 milyon dolara ulaştı.

Mevcut olumsuz piyasa duyarlılığının arkasında birden fazla neden olduğu görülüyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi, ABD’nin borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşme konusu. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon geçtiğimiz günlerde, borç limiti görüşmelerinin olumsuz olması halinde küresel piyasalardaki büyük bir çöküş yaşanabileceğini söyledi.

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