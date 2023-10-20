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Avalanche Ne Kadar Elektrik Harcıyor? Güncel AVAX Coin Fiyat Tahminleri

Özet

  • Avalanche ağı yıllık 469.802,39 kilovat saat (kWh) elektrik tüketiyor.
  • Ağın yıllık tüketimi 44 hanenin kullanımına eşdeğer.
  • AVAX Coin fiyatı 9 doların altından toparlanıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
01:00
20 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Avalanche ağının yıllık ne kadar elektrik harcadığı neden önemli? Bunu 2021’de BTC için Çin’e soruyorduk. Çin kripto para madenciliğini yasaklarken karbon nötr hedefinin tehdit edilişini bahane göstermişti. Son rapor Avalanche ağının en azından bu noktada ciddi bir sorunu olmadığını söylüyor. Peki fiyat tahminleri ne yönde?

Avalanche Ne Kadar Elektrik Harcıyor?

2050 yılı hedefli karbon emisyonu azaltma planları bugün olmasa da gelecekte kripto paraların ne kadar enerji harcadığı konusunu daha önemli hale getirecek. Çin 2021 kripto madencilik yasakları sırasında bunu bahane olarak kullanmıştı ancak gelecekte konu ciddileşecek. Peki Avalanche ağı ne kadar enerji harcıyor?

Yayınlanan son rapor tam olarak bu soruya cevap veriyor. Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI) tarafından yayınlanan rapora göre Avalanche en çevre dostu blockchainler arasında sayılabilir. Kripto projelerinin çevreye etkisini araştıran ekip Avalanche‘ın 1 Haziran 2023 itibariyle yıllık 469.802,39 kilovat saat (kWh) elektrik kullandığını belirtti.

Bu rakam Ethereum’un tükettiğinin yaklaşık %8,2’sine denk gelirken BTC tüketimiyle karşılaştırılamayacak kadar düşük. Yukarıda verilen rakam ABD’li 44 hanenin yıllık ortalama tüketimine eşdeğer. Buna ek olarak, yıllık sadece 178,3 tCO2e emisyonu ile Avalanche, çevreyi en az kirleten PoS ağlarından biri oldu.

Avalanche explorer’a göre, bu yazı itibariyle 1.464 doğrulayıcı ile yaklaşık 77 Alt Ağ faaliyetteydi.

AVAX Coin Fiyatları

25 yıl sonraki dertlerimizi bir kenara bırakıp bugün AVAX fiyatına ne olduğuna bakalım. BTC fiyatı 28.800 doları zorlarken altcoinlerde devasa artışlar göremedik. Başarısız testler altcoin yatırımcısını o kadar yıldırdı ki BTC cephesinde gerçek bir kırılma görmeden herkes beklemenin en iyi seçenek olduğunu düşünmeye başladı. Hacimlerde düşüş de bunu yansıtıyor.

AVAX Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 9 doları geri almıştı. 8,65 dolarda dip yapan fiyat eğer 9,26 dolar üstü kapanışlar görebilirse yeniden çift haneli fiyatları hedefleyebilir. Ardından 10,5 ve 12 dolar hedefleri radara girecek.

Gerçek bir geri dönüş için AVAX fiyatının diğer altcoinlerden daha fazla BTC artışına ihtiyacı var. Bu yıl dolaşım arzı yüzde 40’a yakın (totalde) artan (artacak olan) AVAX aşırı satışlara fazla direnemedi.

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