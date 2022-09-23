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Yatırımcılar Dikkat! Bitcoin Ve Ethereum’da Kritik Bölge Alarmı!

Kripto para piyasalarında yaşanan yüksek volatiliteli birkaç günü ardından Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) kritik bölge alarmı!
23:16
23 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü veriler, uzun vadeli holder’ların zararda tuttukları Bitcoin (BTC) arzının miktarının, Mart 2020 ve Aralık 2018’de Bitcoin’in dip seviyesine denk gelen seviyenin %2 ila %5 altında bulunan %30 oranına ulaştığını gösteriyor. Bitcoin’deki zarar oranı bu seviyedeyken ilerleyen zamanlarda fiyatlama nasıl olacak? İşte Bitcoin ve Ethereum (ETH) fiyat tahmini!

Bitcoin (BTC)

Alıcılar Bitcoin’in 18.626 doların altına düşüşünü bir fırsat olarak görüp satın almalar gerçekleştiriyor. Ancak alıcıların kripto para biriminin fiyatını 20 günlük EMA seviyesi olan 19.841 doların üzerine çıkaramaması, ayıların elindeki avantajlarından vazgeçme havasında olmadığını gösterebilir. Bu durum Haziran ayının en düşük seviyesi olan 17.622 dolardan yeniden test edilme olasılığını arttırabilir.

Bununla birlikte 17.622 doların altında bir kırılma ve kapanış panik yaratabilir ve BTC/USDT paritesini bir sonraki kritik destek bölgesi olan 14.500 dolar seviyesine kadar geriletebilir. Ayrıca düşen hareketli ortalama ayılar için avantaja işaret ederken, göreceli güç endeksindeki (RSI) pozitif ayrışma satış baskısının düşebileceğini gösteriyor olabilir. Bu görüş, boğaların fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerinde çıkarması ve sürdürmesi durumunda güçlenebilir. Olası durum gerçekleşirse kripto para biriminin fiyatı 50 günlük SMA seviyesi olan 21.200 ile 22.799 dolar arasındaki genel direnç bölgesine doğru bir artış yaşayabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum son birkaç gündür azalan bir kanal modeli içinde işlem görüyor. Ayılar 21 Eylül tarihinde fiyatı kanalın altına düşürmeye çalıştı ancak boğalar seviyeyi başarıyla savundu. Kripto para biriminde alıcılar, satıcıların sert direnişiyle karşılaşabilecekleri 20 günlük EMA seviyesi olan 1.467 dolar fiyatı aşmak için çabalayabilir.

Fiyat mevcut seviyeden veya 20 günlük EMA’dan düşerse, görüşün negatif kaldığı ve yatırımcıların her küçük fiyat artışında satış yaptığı anlaşılabilir. Ardından ayılar fiyatı tekrar kanalın altına çekmeye çalışabilir. Varsayımın aksine, fiyat 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa parite kanalın direnç çizgisine ulaşabilir. Kanalın üzerinde bir kırılma ve kapanış, lider akıllı sözleşme platformunda bir trend değişikliğine yol açabilir.

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