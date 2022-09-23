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XRP Davası Ne Zaman? XRP Yıllara Göre Fiyat Grafiği!

XRP yatırımcılarının bilmesi gereken tüm detaylar. Özet karar talebi kimin lehinedir?
21:57
23 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altıncı kripto para olan XRP yıllardır yatırımcıların ilgi odağı oldu. Ve artık davada sona yaklaşıyor. Bugüne kadar SEC’in özel olarak yaklaşık 2 yıl hukuki savaş verdiği bir kripto para olmadı. Elbette Ripple (XRP) burada bir istisna, her hafta davayla ilgili yeni güncellemeleri paylaşıyoruz.

XRP Davası Ne Zaman?

Sayısız talep, keşif, duruşma ve artık bitiyor. 18 Eylül tarihinde taraflar özet karar için dosyalamaya gitti. SEC ve Ripple arasındaki mücadelenin en önemli dönüm noktalarından birini gördük. Taraflar özet karar için verdikleri son brifingde sanki ayrı davalardan bahsediyor gibiydi. Ripple özellikle bir yatırım sözleşmeleri olmadığı hususuna yoğunluk verdi. Eğer XRP bir menkul kıymet ise yatırım sözleşmesi olması gerekiyordu.

Davayı eğer Ripple kazanırsa sunduğu geniş argümanlar SEC’i bundan sonraki kripto menkul kıymet davalarında zora sokabilir. 75 sayfalık özet karar talep büyük ihtimalle davayı sonuca ulaştıracak. XRP davasının yakından takip eden Avukat Jeremy Hogan da böyle düşünüyor. Çünkü ortada çok fazla olgusal bir sorun yok.

Özet karar talebinin ardından yargıç önümüzdeki haftalarda bir karar verecek. Önümüzdeki üç seçenek var ve ikisi XRP’nin lehinedir.

  • SEC davayı kazanır. Ripple, komisyon ile anlaşarak bir tazminat öder. Bu çok ciddi bir rakam olmayacaktır.
  • Ripple davayı kazanır.
  • Sonuncu ve en büyük ihtimal davanın reddine karar verilir.

Sonuç olarak davanın nihayet bitecek olması 3 ihtimalde de XRP yatırımcılarının rahatlaması anlamına geliyor.

XRP Yıllara Göre Fiyat Grafiği

Umutlar yeşerdi ve beklentiler sebebiyle XRP fiyatı son 10 günde %56 oranında artış gösterdi. Bu ralli gerçekten etkileyiciydi ve göz göre göre geldi. SEC ve Ripple’ın ortak başvurusunu duyurduğumuzda XRP fiyatının bu ralliyi başlatacağına dair yaygın kanaati de sizinle paylaşmıştık. Nitekim öyle de oldu. XRP balinaları yeniden alıma yöneliyor ancak kısa vadeli yatırımcıların kar satışlarıyla fiyat bir miktar düşüyor.

XRP fiyatı son 365 günde 0,29 dolar ile 1,35 dolar arasında hareket etti. Aşağıdaki grafikte ise ilk günlerinden bugüne XRP’nin fiyat hareketini görüyoruz.

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