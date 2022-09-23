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Son Dakika: Fed Başkanı Konuşuyor! Kripto Paralara Dikkat!

Kripto para yatırımcıları için diken üstünde dakikalar başladı. İlerleyen dakikalarda volatilite görebiliriz.
21:04
23 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fed başkanı Powell yazı hazırlandığı sırada konuşuyor ve kripto para yatırımcılarının yüksek volatiliteye hazırlıklı olması gerek. Çarşamba günü yaptığı konuşmada Powell son derece önemli şeyler söyledi. Enflasyon hedeflerine 2025 yılında ulaşmayı belirleyen kurum önümüzdeki yıl da faiz artışlarına devam edecek. Peki Powell neler söylüyor?

Fed Başkanı Açıklaması

Yazı hazırlandığı sırada Powell önemli açıklamalarda bulunuyor. Bu etkinlikte kuracağı cümleler yıl sonuna kadarki planlanan şeyler hakkında yatırımcılara fikir verecek. Hatta önümüzdeki yıl atılacak adımlara dair de önemli şeyler söyleyebilir. Yatırımcıların 21:00 itibariyle başlayan konuşmanın piyasaya etkileri için hazırlıklı olması gerekiyor. Bu sayfadan anlık olarak konuşmanın önemli satırbaşlarını paylaşıyor olacağız.

  • Powell konuşmaya başladı.
  • Fed elindeki araçları kullanmaya kararlı. (Bitcoin 18.777 dolar)
  • Fed gerçekten beklenmedik bir zorlukla mücadele ediyor.

Powell’ın Fed etkinliğindeki açılış konuşmasında önceki açıklamalarında farklı bir söylemi olmadı. Açıklamanın ardından Bitcoin fiyatı bir miktar daha düştü ve DXY günün zirvesine ulaştı.

Fed ve Kripto Paralar

Hisse senedi ve emtia yatırımcılarının yakından takip ettiği Fed kararları kripto paraları da direkt olarak etkiliyor. Bu yıl mart ayı itibariyle başlayan faiz artışları kripto paraların son 6 aydaki kayıplarını tetikledi. Risk piyasalarını olumsuz etkileyen sıkılaşma politikası doların hızla değerlenmesine neden oldu. Bugün son 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi (DXY) yazı hazırlandığı sırada yükselmeye devam ediyor. DXY  113,03 seviyesinde ve Bitcoin 18.600 dolardan alıcı buluyor.

Yıl sonuna kadar asgari 100bp faiz artışına işaret eden Powell son gelen işsizlik başvurularıyla elini güçlendirmiş oldu. Önümüzdeki Eylül enflasyonu da beklentinin üzerinde gelirse dolar endeksinin 120 zirvesini zorladığını görebiliriz. Kripto para yatırımcıları için en azından 2023 ortasına kadar tatsız bir piyasa göreceğiz. Özellikle enflasyon artmaya devam ederse bu süreç 2024 yılına kadar uzayabilir. ATH seviyesinden %75 düşen Bitcoin için bu daha fazla acı anlamına geliyor.

Son tahminleri tutan popüler analist Capo, Bitcoin için 14.000 dolar ile 16.000 dolar arasında yeni bir dibe işaret etti. Eğer bu olumsuz hava birkaç ay daha devam ederse orta vadede verdiği hedefler imkansız diyemeyiz.

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