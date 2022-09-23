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Bitcoin yeniden 19.000 doların altında ve sabah altcoin yatırımlarının değerinin arttığını gören yatırımcılar yeniden üzgün. Uzun süredir devam eden aralıksız düşüşler yatırımcıları son derece rahatsız ediyor. Bitcoin’in 20.000 dolarlı seviyelerde bu denli uzun zaman geçirmesini kimse beklemiyordu ve en kötü senaryo gerçek oldu. Peki kripto paralar bugün neden düştü?

Kripto Paralar 2022

Kripto paralarda yüksek volatiliteye alıştık ancak uzun süredir büyük fiyat hareketleri aşağı yönlü gerçekleşiyor. Bitcoin ATH seviyesi olan 69.400 dolarlı seviyeden 11 Ay içinde 17.600 dolara kadar düştü ve son bir yılın dibine ulaştı. Eğer 2017-2018 sezonundan bakarsak 17.600 dolar bir zirvedir ancak 2022 yılında bu seviyeler büyük kayıpları tetikleyen bir yıkıma işaret ediyor. Bitcoin ATH seviyesinin %75 altında ve çok sayıda altcoin değerinin %80’inden fazlasını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan döngülerde parabolik boğa piyasası rallilerinden sonra %55-%85 aralığındaki düşüşlerin normal olduğunu görüyoruz. Ancak kripto para piyasaları geçmişte bugüne benzer faktörlerle karşılaşmadı. Çin yasakları veya büyük hack vakaları geçmiş düşüşleri tetiklemişti. Ancak bugün onlarca farklı olay piyasanın tepesine karabulut gibi çöktü.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Yatırımcı duyarlılığı zayıf ve Fed son açıkladığı kararda %2 enflasyon hedefine kadar faiz artırımlarının devam edeceğini söylüyor. Bugünlerde düşüşün temelinde Fed’in geleceğe dair açıklamaları var. Önceki toplantılardan farklı olarak Federal Rezerv’in 2025 yılına kadar beklentilerini gördük. Maalesef Fed’e göre hedeflenen %2 enflasyonu 2025 yılında göreceğiz. Üstelik son gelen işsizlik ödemesi başvuruları (beklenenden az geldi) Kasım ve Aralık toplantılarında gelmesi muhtemel 50bp+ faiz artışlarını destekler nitelikteydi.

Şimdilik kripto para yatırımcılarının tek umudu önümüzdeki ay açıklanacak olan Eylül enflasyon verisidir. Eğer bu veri beklenenin altında gelir ve Kasım ayında da Ekim enflasyonu yatırımcıları desteklerse Fed 25bp gibi bir artışa kadar düşebilir. Bu durum piyasalardaki yükselişin başlangıcı için ihtiyaç duyulan en önemli şeydir.

2022 Yılında Kripto Paralar Neden Düştü?

Bunun tek bir sebebi yok. Üç ana başlıkta düşüşü tetikleyen olayları ele alabiliriz. Tekrar hatırlatalım, Bitcoin 2009 yılında piyasaya sürüldü e 2008 krizi dahil bugüne kadar küresel çapta bir ekonomik yıkıma şahit olmadı. Ancak son birkaç yılda pandemi, patlayan enflasyon ve resesyon riski gibi birçok olumsuzlukla mücadele etmeye çalışıyor.

Peki kripto para piyasalarını aşağıya çeken bu 3 faktör neydi?

Fed Politikasındaki Değişiklik

Geçtiğimiz yıl bugünlerde Powell, enflasyonun geçici olduğundan ve faiz artışlarına ihtiyaç olmadığından bahsediyordu. Aradan geçen 12 ayda Fed 180 derece döndü. Yüksek, bastırılamaz enflasyon, Birleşik Devletler Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yükseltmesinin başlıca nedenidir. Mart 2022’de faiz artışları başladığından beri kripto paralar çöküş yaşıyor.

Regülasyon Tehdidi

Kripto paraları düzenleyen bir yasal çerçeve yok. ABD ve AB henüz net bir düzenlemeye imza atmadı. Bu iki otoritenin atacağı adımlar neredeyse tüm devletlerin takibinde. Çünkü bu tarz piyasa düzenlemeleri, yeni oluşturulan düzenleyici kurumlar, kurallar dünyanı geri kalanı tarafından ABD ve AB’den kopyalanıyor. Henüz oluşturulmayan yasal çerçeve, kripto paraların bir kısmı veya tamamının yasaklanması riskiyle birleştiğinde yatırımcılardaki risk iştahı önemli ölçüde azalıyor. Beklentiler 2023 yılı içinde yasal çerçeve konusunda daha net söylemlerin gelişmesi yönündedir.

Dolandırıcılıklar ve Ponziler

Pastanın üzerinde çilek dolandırıcılıklar, ponziler ve kripto para şirketlerinin iflasları oldu. Bugün Bitcoin neden 20.000 dolar seviyesinin altında diye sormamıza gerek yok. Mayıs ayında gelen kripto para çöküşü yatırımcı duyarlılığını o kadar olumsuz etkiledi ki, hiç ihtimal verilmeyen fiyat hareketleri gördük. Bitcoin 20.000 dolar gibi oldukça ucuz bir fiyattayken ilgi görmüyor.

Mayıs ayında Terra çöktü ve piyasadan yüz milyarlarca dolar silindi, haziran ayında ile Terra’nın artçı sarsıntılarını gördük. 3AC, Celsius, Voyager ve diğerleri özellikle kurumsal yatırımcıların, fonların piyasaya olan güvenine büyük darbe vurdu. Bugün ve gelecekte hep 2022 Mayıs’ından bahsederken “Terra sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmadı” diye konuşacağız. Regülasyonların ılımlı gelme ihtimali de bu olayla ortadan kalktı.