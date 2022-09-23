Kaybeden sadece bireysel yatırımcılar mı oldu? Kripto para şirketlerindeki yaprak dökümü dikkat çekiyor.

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Geçtiğimiz yıl kripto para piyasaları genellikle yükseliyordu ve herkes için bu durum son derece güzeldi. Ancak ağır kripto kışının hasarı büyük oldu. İflas eden şirketlerin yanı sıra birçok üst düzey yönetici de adeta birer yaprak gibi dökülüyor. Son Kraken iflasının ardından kripto kışının CEO’lar üzerindeki etkisi dikkat çekici oldu.

2022 Yılı Kripto Para Kışı

CoinGecko’ya göre kripto paralar Kasım zirvesinden bu yana yaklaşık 2 trilyon doları sildi. Bugün kripto paraların 925 milyar dolar seviyelerinde olduğunu düşünürsek eski günlerde dönmemiz için tüm piyasada %200’ün üzerinde bir artışa ihtiyacımız var. En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, 10 Kasım’da 69.077,44 dolarlık rekor seviyesinden sonra yaklaşık 4’te 3 oranında değer kaybetti. Benzer şekilde Ethereum (ETH) da %74 düştü.

Bu felaketten kaynaklanan kayıpların listesi uzun, çok sayıda bireysel yatırımcı bu süreçte tasarruflarının çoğunu kaybetti. Dünya çapında önde gelen kripto firmaları iflas başvurusunda bulunurken, iş dünyasındaki büyük isimler yüz milyonlarca dolarlık değer kayıpları yaşadı.

Kripto Para Şirketlerinde Deprem

Sektörde ayakta kalmaya çalışan şirketler binlerce iş ilanını kaldırdı hatta birçoğu küçülmeye gitti. Öte yandan düzenleyici endişelerin bu yıkımı artırmasından endişeleniyor. Biden yönetimi yakın tarihte yayınladığı bir raporda kripto odaklı dolandırıcılıkların 2021 yılında bir önceki yıla göre %600 arttığını vurguladı.

Bununla birlikte, kripto çöküşünün bir başka kurbanı üst düzey yöneticiler oldu. Yazdan bu yana, kurucu CEO’lar CEO olarak görevlerinden vazgeçtiler. Operasyonel dizginleri bırakan en son kişi, Kraken CEO’su Jesse Powell oldu. Powell’dan önce, Bitcoin’in en önde gelen savunucularından biri olan milyarder Michael Saylor, ağustos başında yazılım şirketi MicroStrategy’nin (MSTR) CEO’su olarak görevinden ayrıldı.

Kripto şirketlerinin CEO’ları da küçük yatırımcılar tarafından giderek daha fazla eleştiriliyor. Bunlar arasında iflas eden kripto para şirketi Celsius Network‘ün kurucu CEO’su Alex Mashinsky ve iflas eden borsa platformu Voyager Digital’in CEO’su Stephen Ehrlich yer alıyor. Celsius ve Voyager, Mayıs ayında kardeş kripto para birimleri Luna ve UST‘nin çöküşünde yüz milyonlarca dolar kaybettikten sonra tasfiyeye zorlanan kripto hedge fonu Three Arrows Capital ile finansal ilişki içinde oldukları için iflas etti.