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Binance CEO’su LUNC Hakkında Konuştu! LUNC Neden Düşüyor?

Terra Classic yatırımcıları heyecanla bu etkinliği bekliyordu. Ancak Binance CEO'su onları hayal kırıklığına uğrattı.
19:07
23 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Binance CEO’su CZ bugün önemli bir etkinliğe katıldı ve burada Terra Classic (LUNC) hakkında açıklamalar yaptı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Binance, LUNC’nin vergi düzenlemesiyle alakalı kararına destek açıklamıştı. Ancak bugün AMA etkinliğine katılan CZ geri adım attı. Peki LUNC fiyatını aşağıya çeken gelişme neydi? Detaylar haberimizde.

Binance CEO’su LUNC Açıklaması

Bugün 14:30 civarında LUNC’nin Twitter üzerinden başlattığı Spaces AMA etkinliğine katılan Binance CEO’su Changpeng Zhao topluluktan sorular aldı. Soruların neredeyse tamamı %1,2’lik yakımın desteklenip desteklenmeyeceğiyle ilgiliydi. Daha önce Binance desteğini ifade etmiş olsa da CZ, bunu ilk uygulamayan borsa olmak istemediklerini söyledi. Yani LUNC yatırma ve çekme işlemlerinden şimdilik %1,2’lik alma en azından Binance için geçerli olmayacak.

CZ şunları söyledi;

LUNC ile ilgili soruyu az önce Twitter Space AMA’mda yanıtladım. Başka bir seçenek de kullanıcıların yakma için % 1,2’lik bir işlem ücreti almayı seçmelerine izin veren bir özellik uygulamaktır. Ve oy veren toplulukların kaçının bunu desteklediğini görün. Ücretlerinizle (%1,2 kesinti onayı) oy verin”.

CZ bunun yerine kullanıcıların %1,2 vergi ödemesiyle alakalı seçenek özelliğini tavsiye etti. Yani dileyen kullanıcılar eğer vergi kesintisini kabul ediyorsa bunu transfer aşamasında onaylayacak. Seçenekli yakım özelliğinin yeterli desteği bulması halinde CZ bunun borsa tarafından da uygulanabileceğini söyledi. Son açıklamalar LUNC yatırımcıları arasında hayal kırıklığına neden oldu ve LUNC fiyatı yükselişini durdurdu.

Terra’nın meşhur ihbarcısı FatMan ise şunları söyledi;

“İnsanlar diğerlerinin yanmasını istiyor kendi tokenlerini yakmak istemiyorlar. Eğer bunu isteseler zaten burn adreslerine varlıklarını gönderirler”.

FatMan tüm bu umutların boş olduğunu ve LUNC arzının etkileyici biçimde eriyemeyeceğini uzun süredir söylüyor.

LUNC Vergisi

Yazı hazırlandığı sırada LUNC 0,00024 dolardan alıcı buluyor. Terra Classic (LUNC) yatırımcılarının ciddi sorunlar var. Vergi önerisinin ilk ortaya atıldığı günlerde yatırımcıların çoğu alım/satım işlemlerinde bu yakımın olacağını düşünüyordu. Bu durum fiyatın hızla artmasına neden oldu. Çünkü 100 milyon dolarlık hacimde %1,2 oranında yakım demek 1,2 milyon dolarlık arzın buharlaşması anlamına geliyordu. Bu durum hem satış baskısını kıracak hem de uzun vadede arzı olumlu etkileyecekti. Ancak kulağa hoş gelen bu fikir borsalar tarafından destek görmeyecekti ve öyle de oldu. Vergi ve yakım önerisi sadece transferleri kapsayacak şekilde kaldı.

Ancak pes etmeyen LUNC yatırımcıları Binance gibi büyük borsaların bu özelliği platformlarına eklemelerini istiyor. CZ ise transferlerdeki yakım desteğinin bile şimdilik mümkün olmayacağını söyledi. LUNC yatırımcıları aşırı iyimserlikleri ve tükenmek bitmeyen umutlarıyla ilerleyen günlerde daha ciddi kayıplar yaşayabilir. Bu sebepten yatırımcıların özellikle LUNA ve LUNC işlemlerinde büyük kayıpları göze alması gerekiyor.

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