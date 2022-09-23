Artık yeni bir FUD daha var. Kripto para madenciliği şirketleri bazı bölgelerde zor durumda ve yerel düzenleyiciler bu olumsuzluğun temelini oluşturuyor.

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Terra sonrasında birçok kripto para şirketinin zincirleme iflasına şahit olmuştuk. Bu şirketlerin tokenleri de önemli ölçüde eridi. Celsius’un CEL tokeni spekülatif yükselişler yaşasa da diğerlerinden pek ayrılmış değil. Bugün bir kripto para şirketinin daha iflası duyuruldu. Üstelik bu şirketin iflasında yerel düzenlemelerin de payı var. Detaylar haberimizde.

Compute North İflas Etti

Geçtiğimiz yıl Çin’in kripto para madenciliğini yasaklaması sebebiyle birçok yatırımcının Teksas ve alternatif bölgelerde operasyonlarını kurduğunu duyurmuştuk. Ogünleri hatırlarsanız Teksas’ın ucuz enerji avantajına rağmen sık kesintiler sebebiyle çok riskli olduğundan da bahsetmiştik. Teksas bölgesinde geçtiğimiz yıl enerji fiyatları düşüktü fakat uzun yıllardır devam eden kronik kesintiler madenciler için büyük bir risk oluşturuyordu. Birçok kripto para madencisi bunun önemsiz bir problem olduğunu düşündü.

Tüm bunların üzerine sert ayı piyasası koşulları da eklenenince Compute North’un iflası kaçınılmaz oldu. Üstelik bu iflasın gerekçelerine indiğimizde devamının gelme riski de dikkat çekicidir.

Compute North Neden İflas Etti?

Bölüm 11 iflas başvurusu dosyasına göre Minnesota merkezli şirketin yaklaşık 200 alacaklıya 500 milyon dolar borçlu olduğu görülüyor. Şirketin varlıklarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bölüm 11 iflas işlemleri, şirketin yükümlülüklerini azaltmak için işlevsel kalmasına ve işine devam etmesine izin verecektir. Compute North, operasyonlarını istikrara kavuşturmak ve stratejik bir yeniden yapılanma planı hazırlamak için zaman kazanmaya çalışıyor.

Artan enerji maliyetleri ve acımasız bir ayı piyasası, şirketin iflasının temelini oluşturuyor. Ancak bunlar kadar önemli olan diğer bir detay ise Teksas eyaletinin madencilerle ilgili yerel düzenlemeleri yatıyor. Teksas bölgesi yoğun ısı dalgaları, artan elektrik fiyatı ve düzenleyici baskı nedeniyle madenciler için iyi bir alternatif olmaktan çıkıyor.

Bir Bloomberg raporuna göre, Teksas eyaletindeki yerel düzenlemeler, Compute North‘un 280 megavat kapasiteli 40.000 madencilik makinesi içeren yepyeni bir madencilik tesisinden para kazanmasını engelledi. Bu durum şirketin gelir akışını da olumsuz etkiledi. Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarının daha da artmasıyla birçok kripto para madenciliği şirketinin benzer bir sonla karşı karşıya olma ihtimali var. Öyleyse yeni FUD hayırlı olsun diyebiliriz. Sayısız olumsuzluğun üstüne birde kripto para madenciliği şirketlerinin zincirleme iflas potansiyelimi ekliyoruz.