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Metaverse Coin’lerde Gelecek Beklentileri: CEEK, MANA ve APE

Ceek VR (CEEK), Decentraland (MANA) ve Apecoin’de (APE) son durumlara ve gelecek beklentilerine bir göz atalım.
16:54
23 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Güne yükseliş ile başlayan kripto para birimleri günün ilerleyen saatlerinde bazı geri çekilmeler yaşadı. Genel olarak kripto para piyasası ile birlikte hareket eden metaverse coin’lerde de benzer hareketlerin olduğunu görüyoruz. Ceek VR (CEEK), Decentraland (MANA) ve Apecoin’de (APE) son durumlara ve gelecek beklentilerine bir göz atalım.

Ceek VR Son Durum

118,5 milyon dolarlık piyasa değeri ile birlikte 169. kripto para birimi konumunda yer alan CEEK yazının kaleme alındığı sırada 0,1475 dolardan işlem görüyor. CEEK tüm zamanlar rekorunu 29 Kasım 2021 tarihinde 1,20 dolar ile kırmıştı. Dolayısıyla şu anda CEEK’in ATH seviyesinin %87 oranında altında olduğu ifade edilebilir.

Ceek VR ekibi sürekli yaptığı açıklamalar ile Türk kripto para ekosisteminde de dikkat çekmeye devam ediyor. Analistlere göre CEEK eğer vaatlerini gerçekleştirebilirse yaşanacak bir sonraki boğa koşusunda iyi performans sergileyecek coin’lerden biri olabilir. Bu noktada güncel verilere göre CEEK için ilk direnç seviyesinin 0,16 dolar olduğu ifade edilebilir.

Decentraland (MANA) Geleceği

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci meme token olan MANA, yazının kaleme alındığı sırada 0,69 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde %1,5 gerileyen MANA 1 hafta içinde de %6 oranında düşüş yaşadı.

4 saatlik grafikler değerlendirildiğinde MANA için ana destek seviyesinin 0,6690 dolar ve ana direnç seviyesinin 0,8320 dolar olduğu görülüyor. MANA tüm zamanlar rekorunu 25 Kasım 2021’de 5,90 dolar ile kırmıştı ve şu anda ATH seviyesinin %88 altında işlem görüyor. Analistler bir sonraki boğa koşusunda ilk yükselecek coin’lerin metaverse coin’ler olabileceğini ifade ediyor. Buna ek olarak MANA’nın 0,8320 doları kırmasından sonra hacimli bir hareket gelirse ilk hedefin 0,90 dolar olabileceği ifade ediliyor.

Apecoin (APE) Güncel Durum

1,7 milyar dolarlık piyasa değeri en büyük metaverse konumunda bulunana APE, yazının kaleme alındığı sırada 5,5 dolardan işlem görüyor. 4 saatlik grafiklerde ise APE için önemli destek 4,1 dolar ilk önemli direnç 6,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlere göre 4 dolar üzerinde kalındığı sürece APE için tehlike bulunmuyor. Ancak 4 dolar altına yapılacak bir hamle 3,8 doların testini beraberinde getirebilir. Buna ek olarak yukarı yönde 6,4 dolar öncesinde 6 doların ara direnç olarak işlem görebileceği ifade ediliyor.

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