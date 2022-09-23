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Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken,Dogecoin (DOGE) yatırımcısı bir sonraki boğa koşusunu iple çekiyor.

DOGE’de 6 Yeni Balina Ortaya Çıktı: Kritik Metrik, Artıyor!

Dogecoin, geçtiğimiz hafta balinalardan büyük ilgi gördü. Güncel verilere göre, balinaların DOGE’ye ilgisi her geçen gün artıyor. Analistlere göre, uzun vadede DOGE rallisine inanan yatırımcılar dipten almaya devam ediyor. Daha fazla Dogecoin alan mevcut yatırımcıların yanı sıra, yeni balinar da ortaya çıkmaya başladı. Önde gelen analistlerden Ali Martinez, geçen hafta altı yeni balinanın Dogecoin ağına katıldığını açıkladı. Bu yatırımcılar yaklaşık 37,2 milyon dolar değerinde 620 milyon DOGE satın aldı. Diğer yüksek net değerli yatırımcıların da geçtiğimiz hafta DOGE biriktirmesi dikkat çekici. 100 milyon ila 1 milyar Dogecoin tutan adres sayısı giderek artıyor. Bir IntoTheBlock grafiğine atıfta bulunan Martinez, 100 milyon ila 1 milyar Dogecoin tutan adres sayısının geçen hafta %5,13 arttığını söyledi.

Analiste göre, Dogecoin’in balina yatırımcıları tarafından büyük çapta benimsenmesi, fiyat üzerinde etkili oldu. Coingecko verilerine göre, Dogecoin son 24 saatte %3.2 oranında artış kaydetti. DOGE’nin geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,73 dolarla zirveye ulaşmasından bu yana uğradığı kayıplarla karşılaştırıldığında, mevcut ralli devede kulak kalıyor. Ancak, yatırımcılar meme coin’in fiyatının tekrar yükseleceği konusunda iyimser. Bu nedenle, DOGE‘nin balina yatırımcıları arasında yaygın olarak benimsenmesi, büyük önem teşkil ediyor.

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Balinaların meme coin’e neden büyük çapta ilgi gösterdiği belli değil. Bununla birlikte, Dogecoin’in Tesla CEO’su Elon Musk ve Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ı da dahil olmak üzere ünlü isimler tarafından desteklenmesi yatırımcılara umut oluyor. Küresel ekonomideki belirsizlik ve Bitcoin’in (BTC) zayıf performansı göz önüne alındığında, DOGE fiyatının hangi yöne gideceği de merak ediliyor.

Trader’lar, DOGE’nin 30 Eylül’e kadar 0.1 dolar seviyesine yükselip yükselemeyeceğini endişe içerisinde bekliyor. Yaptığı doğru tahminler ile gündemde kalmayı başaran CoinMarketCap topluluğu, DOGE fiyatının Eylül’de ivme kazanacağını ve ay sonunda 0,08991 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. 0,1 dolardaki kritik psikolojik seviye, büyük önem arz ediyor. DOGE, an itibariyle 0.06 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, Fed’in para politikası hala en büyük engel.