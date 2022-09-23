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  •   Gözler Yatırımcıların Akını ile Zıplayan Bu Altcoin’de! Kar Satışlarına Dikkat!

Gözler Yatırımcıların Akını ile Zıplayan Bu Altcoin’de! Kar Satışlarına Dikkat!

Gözler, yatırımcı akını ile zıplayan altcoin'e çevrilmişken, yatırımcıların dev balinaların yapacağı kar satışlarından dolayı dikkatli olmaları gerekiyor.
16:14
23 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analiz şirketi Santiment, cüzdanında 1 milyon ila 10 milyon arasında veya daha fazla XRP bulunan en büyük XRP balinalarının son iki yılda ilginç davranışlar sergilediklerini ve balinaların fiyatın geleceğine ışık tutabileceğini bildirdi.

Altcoin’de Kar Satışları Tehlikesi

Kripto analiz şirketi Santiment‘a göre, cüzdanında 1 milyon ila 10 milyon veya daha fazla XRP bulunan dev XRP balinaları özellikle çok yönlülükleri nedeniyle son iki yılda ilginç davranışlar sergilediler. Örneğin, 1 milyon ila 10 milyon XRP tutan cüzdanlar, 2020’nin sonundan beri aktif olarak birikim yapıyor. Buna karşılık, cüzdanında 10 milyondan fazla XRP bulunan en büyük 330 XRP balinası, cüzdanlarının bakiyesini aktif bir şekilde küçültüyor. Analiz şirketi, söz konusu cüzdanların içindeki XRP miktarının toplam arzın yüzde 70,75’ine düşerek tarihi bir düşük seviyede olduğuna dikkat çekti.

Santiment’in belirttiği gibi, XRP’nin fiyatının son bir hafta içerisinde yüzde 60’tan fazla yükselmesi en çok varlıklarını ısrarlı bir şekilde artıran aktif balinalara fayda sağlıyor. Analistler ve piyasa uzmanları, bu bakımdan balinalarının kar satışları yapabileceği ve yatırımcıların dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

XRP’nin Yükselişi

Öte yandan XRP, en büyük kripto para Bitcoin karşısında son bir yılın rekorunu kırdı ve 1 XRP’nin değeri 0.000026 BTC’ye kadar çıktı. Kripto para piyasalarının hemen hemen tamamı, son derece olumsuz temeller ve teknik faktörlerin ortasında sert şekilde sallanırken, XRP’nin fiyat hareketi göze çarpıyor.

Piyasa uzmanları, XRP’nin fiyatındaki yükselişin, SEC‘in 2020’nin sonunda Ripple’a açtığı davada mahkemenin şirketin lehine karar vereceği beklentisiyle ilişkili olduğu üzerinde duruyor. ABD’li düzenleyici, XRP’nin menkul kıymet olduğunu ve Ripple‘ın kayıtsız menkul kıymet satışı yaptığını iddia ediyor. XRP yanlısı aktivistler ve avukatlar SEC’in bu iddiasına şiddetle karşı çıkıyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, XRP, son 24 saatte kaydettiği yüzde 20’ye yakın yükseliş ile 0,5045 dolardan alınıp satılıyor. XRP, 26.2 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük altıncı kripto para.

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