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  •   Analist Yüzde 165 Artış Beklediği Altcoin’i Açıkladı! Az Biliniyor!

Analist Yüzde 165 Artış Beklediği Altcoin’i Açıkladı! Az Biliniyor!

Kripto para ekosisteminin popüler analistlerinden olan Capo yüzde 165 gibi büyük bir yükseliş beklediği altcoin’i açıkladı.
15:54
23 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para ekosisteminin popüler analistlerinden olan Capo, Binance Coin (BNB) ve Ethereum (ETH) hakkındaki görüşlerini açıkladı. Buna ek olarak analist bir kripto para biriminde ciddi yükseliş beklediğini de dile getirdi.

“Bu Altcoin %165 Artacak!”

Piyasada Capo olarak tanınan analist Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda bir stablecoin olan Reserve Token‘ın (RSV) istikrarını kolaylaştıran ETH tabanlı Reserve Rights (RSR) token’ın %165’lik bir ralliye hazırlandığını ifade ediyor.

Aşağıdaki grafiği paylaşan analist yaptığı açıklamada da, “Mavi seviyenin altındaki sapmadan sonra biraz RSR aldım. Ana ağ neredeyse tamamlandı.” sözlerini kullandı.

Analistin açıklamalarına göre RSR token başka bir düşüş yaşamadan önce 0,017 dolara kadar yükselecek. RSR yazının kaleme alındığı sırada ise 0,0075 dolardan işlem görüyor. Bu noktada RSR’nin Capo’nun açıklamalarından sonra %25 artış yaşadığı ifade edilebilir.

Bunlara ek olarak Capo açıklamalarında token’ın %99 tamamlanmış olan ana ağından da bahsediyor.

Binance Coin ve Ethereum

Analist yaptığı açıklamalarda işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance Coin (BNB) ile ilgili görüşlerini de paylaşıyor. Analist yaptığı açıklamalarda BNB’de %10’un üzerinde bir artış beklediğini ve 297,50 dolara kadar çıkacağını tahmin ettiğini dile getiriyor. Binance Coin yazının kaleme alındığı sırada 273 dolardan işlem görüyor.

Son olarak Ethereum’u değerlendiren Capo,  önde gelen akıllı sözleşme platformunun önemli bir destek seviyesinden sıçradığını ve yatırımcılar için iyi bir risk-ödül oranı sunması gerektiğini ifade ediyor. Capo’ya göre ETH bazı düzenli yükseliş sapmaları ile kilit destekten sıçradı. ETH yazının kaleme alındığı sırada 1.288 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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