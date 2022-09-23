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  •   ApeCoin’de (APE) Beklenen Tarih Nihayet Açıklandı! Fiyat İvme Kazandı!

ApeCoin’de (APE) Beklenen Tarih Nihayet Açıklandı! Fiyat İvme Kazandı!

Ayı piyasası devam ederken. son dönemin popüler altcoin projelerinden ApeCoin (APE) yatırımcılarını mutlu edecek önemli bir gelişme duyurdu. 
12:30
23 Eylül 2022
Dünyanın En Saygın Dergisi ApeCoin'i Kabul Edecek! Fiyat Fırlayabilir
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasası devam ederken. son dönemin popüler altcoin projelerinden ApeCoin (APE) yatırımcılarını mutlu edecek önemli bir gelişme duyurdu.

Staking, 31 Ekim’de Hayata Geçiyor!

Blockchain altyapı firması Horizen Labs Cuma günü, ApeCoin  staking’in 31 Ekim Cadılar Bayramı gününde yayına başlayacağını duyurdu. Horizen, ApeCoin Staking platformunu inşa etmeye çalışırken, şirket aynı zamanda bu tarihin bir hafta ertelenebileceğini söyledi. Bu gelişme üzerine, ApeCoin (APE), ivme kazanmaya başladı. Aynı zamanda 25 milyon APE’in kilide de açıldı.  Blockchain firması Horizen Labs’ın bugün paylaştığı bir tweet’te ApeCoin’in stake sistemi ile ilgili açıklaması heyecan yarattı. Ape staking işlemlerinin 31 Ekim’de hayata geçmesi planlanıyor. Şirket, öngörülemeyen koşullar veya teknik aksaklıklar nedeniyle gecikme olması durumunda staking hizmetlerinin 7 Kasım’a ertelenebileceğini  belirtti.

Mayıs ayında ApeCoin topluluğu, yapılan oyama sonucunda kendi havuzlarında APE, Bored Ape, Mutant Ape ve Bored Ape Kennel Club NFT’lerini paylaşan kullanıcıları ödüllendiren ApeCoin için bir staking platformu oluşturmak üzere Horizen Labs’ı seçmişti. Bu ayın başlarında Horizen Labs, stake etme platformunun bir gösterge panosu, dört stake havuzu ve piyasa araçlarından oluşan kullanıcı arayüzünü paylaştı. Ayrıca ApeCoin topluluğu, ApeCoin (APE) tarafından desteklenen Maymunlar için ayrı bir NFT pazarı için Snag Solutions’ın “AIP-98: Toplulukta İlk ApeCoin DAO Pazar Yeri Önerisi de onayladı. Topluluk, daha fazla maliyet nedeniyle diğer iki teklifi geri çevirdi. Böylece, Snag Solutions’ın işlem ücretlerini düşürmek, kullanıcı deneyimini artırmak ve APE’in kullanım durumunu artırmak için bir NFT pazar yeri oluşturmasına olanak tanıyacak.

APE’de Kritik Metrik Artıyor!

ApeCoin (APE) fiyatı, ApeCoin Staking ve NFT pazarı dahil olmak üzere son gelişmeler sayesinde yükselmeye devam ediyor. Etherscan’ın verilerine göre, ApeCoin’i (APE) tutan benzersiz cüzdan adreslerinin toplam sayısı son 24 saat içinde %0,033 arttı.

APE fiyatı son 24 saatte %5, son bir haftada ise %20’nin üzerinde artış kaydetti ve an itibayle 5.88 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırımlarından ve niceliksel sıkıştırma politikasından vazgeçmesi gerekiyor. Küresel ekonomideki beirsizlik devam ederken, analister Bitcoin’deki düşüşün sürebileceğini iddia ediyor.

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