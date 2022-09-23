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Kripto para piyasası ile ilgiliyseniz “düzeltme” terimine sıkça denk gelmişsinizdir. Bu noktada “kripto para çöküşü” ve “kripto para düzeltmesi” terimlerinin birbiri yerine kullanıldığını ancak bunun hatalı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Peki, düzeltme nedir ve çöküşten farkı nedir?

Kripto Para Düzeltmesi Nedir?

Kripto para düzeltmeleri genel olarak bir yükseliş sonrasında görülüyor ve fiyatlarda %10 ya da biraz daha üzerinde geri çekilmelerin yaşandığı dönemlere deniyor. Ayrıca uzman isimler düzeltmelerin genel olarak 1 hafta ya da 1 ay gibi zamanlara yayılabileceğini de ifade ediyor.

Öte yandan düzeltmeler genellikle bir yükseliş trendini destekleyecek daha fazla boğa yatırımcısı olmadığında ve satış emirleri yığılmaya devam ederken fiyatlar düşmeye başladığında gerçekleşiyor.

Bunlara ek olarak düzeltmeler genel olarak uzun vadeli olarak sağlıklı durumlar olarak nitelendiriliyor. Çünkü bir yükseliş sonrasında düzeltme gelmezse düşüşün çok daha büyük olabileceği ve hatta bu durumun bir varlığın “ balon” olduğunun işareti olduğu da ifade ediliyor.

Düzeltme ve Çöküş Arasındaki Fark

Kripto paralarda yaşanan çöküşler genel olarak 24 saat içinde bir kripto para biriminin fiyatında %10 üzerinde yaşanan geri çekilmeler için kullanılıyor. Çöküş olarak tanımlanan düşüşler genel olarak piyasa duyarlılığını tersine çeviren bazı son dakika haberlerinin veya gelişmelerin bir sonucu olarak yaşanabiliyor.

Bu anlatımlardan da anlaşılacağı gibi düzeltme ve çöküş arasındaki en büyük fark süre olarak karşımıza çıkıyor. Kripto para çöküşü hızlı bir şekilde gerçekleşirken kripto para düzeltmeleri daha çok zamana yayılıyor. Buna ek olarak Çöküşler genel olarak beklenmedik büyük olaylara tepki olarak oluşurken düzeltmeler daha çok teknik göstergeler ve piyasa duyarlılığı çerçevesinde gerçekleşiyor.

Uzman isimlere göre çöküşler ile düzeltmelerin sonuçları da farklı oluyor. Çoğu zaman, çöküşleri bir ayı piyasası ve uzun süreli bir düşüş dönemi izliyor. Buna karşılık, düzeltmeler, fiyatların eski bir yüksek seviyeyi yeniden test ettiği sağlıklı bir yükseliş trendine yol açabilir.