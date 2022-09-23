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Bu Kripto Para 300 Milyon Kişiye Açıldı! Kripto Paralar ve Web3 İlişkisi!

Bitcoin ve blockchain tabanlı ödemeler ile Web3 ve kripto para şirketleri arasında önemli bir ilişki var. Hikayenin sonu Web3 token/coinleri için güzel bitecek.
23:36
23 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto paralar dün sadece yüksek kazanç fırsatı arayan yatırımcıların odağındaydı. Bugün ise çok daha başka bir yere eviriliyor. İnternetin devam eden devrimi Web3’ün temelini kripto para şirketleri atıyor. Üstelik kitlesel fonlamanın en geniş uygulanışıyla kendilerini finanse ediyorlar. Uzun vadeli yatırımcılar için artık tek faktör satın aldıkların altcoinin yüzde kaç yükseleceği olmamalı.

Web3 ve Kripto Paraların Rolü

Bugün Çin eğer blockchain tabanlı bir dijital Yuan’a sahipse bunu Nakamoto ve onun dünyaya hediyesi Bitcoin’e borçlu. Blockchain’in kişiden kişiye güvenli ödeme sistemi olarak kullanımını insanlar Bitcoin ile gördü. Bugün ise Bitcoin ve blockchain birbirinden tamamen farklı iki alan olarak lanse ediliyor. Devletler blockchain teknolojisinin son derece faydalı olduğunu söylerken buna zemin hazırlayan Bitcoin’i volatilite ve suça bulaşmakla suçluyor. Ancak dikkat çekmem gereken bir detay var. Devletlerin bu hamlesine rağmen insanlar dünyanın dört bir yanında Bitcoin ve kripto paraları güvenli ödeme yöntemi olarak kullanıyor. Bankacılık hizmetlerine erişemeyen veya yüksek enflasyonlar mücadele eden ya da siyasi baskıyla kripto paralara yönelenlerin ulaştığı faydaya girip konuyu daha da derinleştirmeyeceğim. Ancak Bitcoin ve blockchain ile güvenli ödeme hikayesi Web3 ve kripto paralarla internetin dönüşümü hikayesiyle oldukça benzerdir.

Büyük ihtimalle bundan 10 yıl sonra tıpkı Bitcoin’in sisteminin devletler tarafından keşfedilmeye çalışıldığı hatta uygulandığı gibi, bugünkü Web3 odaklı kripto para projelerinin dev şirketler tarafından kopyalandığını göreceğiz. Nitekim bugün Facebook, Meta olarak yeniden markalaşarak buna adım atıyor. Ancak 10 yıl sonra (bugün insanlar nasıl Bitcoin’i kullanıyorsa ve devletlerin CBDC’lerine şüpheyle yaklaşıyorsa) bugünlerde temeli atılan kripto tabanlı Web3 girişimlerinin yoğun ilgi gördüğüne şahit olacağız. Bu sebepten eğer uzun vadeli yatırım yapıyorsanız Web3 alanındaki geleceği parlak projeleri mutlaka aklınızın bir köşesinde olmalı.

Elrond (EGLD) Yorum

Elrond kısa süre önce Opera ile bir ortaklık kurarak “yeni internet” blockchain misyonunu üstlendi. Elrond’un iş geliştirme başkanı Daniel Serb, bununla ilgili bir açıklama yaptı. İşbirliğinin, çok platformlu tarayıcı kullanıcılarına blockchaine ve Merkezi Olmayan Uygulamalara (DApps) erişim sağlamak için bir hareket olduğunu belirtti.  Opera son verilere göre 300 milyonun üzerinde kullanıcıya sahiptir.

Elrond, Opera tarafından eklenecek dokuzuncu blockchain oldu. Polygon ve Solana daha önce eklenmişti. EGLD fiyatı bu gelişmeye olumlu tepki verdi. Haberin ardından altcoinin fiyatı 48 doların üzerine tırmandı. Ancak yine de ATH seviyesinin %91 altında kalmaya devam ediyor. Kısa vadede EGLD fiyatının muazzam etkilendiğini söylemek güç. Ancak Web3 odaklı çalışmalar yapan bir girişimin böylesine büyük bir destek alması uzun vadede fiyata olumlu yansıyacaktır. Ayrıca dört saatlik grafikte 200 EMA’nın hem 20 EMA’nın hem de 50 EMA’nın üzerinde sağlam durmasıdır. Santiment’e göre, EGLD’nin hacmi 21 Eylül’de 33,95 milyondan 42,91 milyon dolara yükseldi. Benzer şekilde, NFT faaliyetleri de son zamanlarda artış yaşadı.

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