Uzman analist açıklamalarında Bitcoin (BTC) ve Ripple (XRP) dahil olmak üzere toplam dört altcoin hakkında görüşlerini paylaştı!

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Kripto para piyasalarına tahminleriyle nam salan bir kıdemli analist, Bitcoin (BTC), Ripple (XRP) ve bazı altcoinler hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Bitcoin Ve Ripple

Uzman analist Altcoin Sherpa Twitter üzerinden 183.000 takipçisine Ripple’ın (XRP) yatırımcılar tarafından beklenen 0,87 dolar hedefine ulaşmadan önce 0,60 dolarda bulunan bir direnç bölgesini aşması gerektiğini duyurdu. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

XRP: 0,60 ABD dolarına yükselir ve ardından net bir şekilde bu engeli kırarsa 0,87 ABD dolarına ulaşabilir

Altcoin Sherpa’nın 0,87 dolarlık hedefine yönelik bir fiyat artışı kripto para biriminde yaklaşık %80 oranında bir artışı temsil ediyor. Ripple tahminin ardından Bitcoin’i ele alan analist, kripto para biriminin mevcut fiyat seviyesinin yıprandığını ileri sürerek bir düşüş beklentisi olduğunu ileri sürdü. Uzman isim konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’de 18.500 dolar civarındaki fitilin çok yıprandığını düşünüyorum. 18.000 ve 17.500 dolar seviyeleri sıradaki talep alanları, çok temkinli olunmalı.

Apecoin Ve Optimism

Kıdemli analistin radarındaki bir sonraki kripto para projesi ise Ethereum ölçeklendirme çözümü Optimism (OP). Altcoin Sherpa, kısa vadede OP için bir yükseliş beklerken, ayrıca 0,50 dolarlık alana yerleşmesini beklediğini belirtti. Analis OP hakkında şunları söyledi:

OP’da mevcut alan, hacim profilinde bir HVN (yüksek hacimli düğüm), bu yüzden küçük bir yükseliş kaydetmesi gerekir.

Altcoin Sherpa son olarak Bored Ape Yacht Club non-fungible token (NFT) koleksiyonunun token’ı olan ApeCoin’i (APE) ele aldı. APE’nin şu anda önemli bir fiyat seviyesinde olduğunu ve “korkutucu göründüğünü” belirten analist token hakkında şunları vurguladı: