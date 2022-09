Okuma Süresi: 2 Dakika

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, kripto paraların gözetimi için sunulan yasa tasarısı Meclis Bill 2269’u veto etti. Tasarı, kripto para şirketlerinin ve kripto para borsalarının Kaliforniya Mali Koruma ve Yenilik Departmanı’ndan lisans almaları şartını getiriyordu. Tasarı hem meclisten (71’e 0 oyla) hem de eyalet senatosunda geçmişti ancak nihai onayı vermek için 30 Eylül’e kadar vakti olan Newsom tasarı için veto yetkisini kullandı. Tasarı, kripto para şirketlerinden dijital varlık hizmetleri için bir “BitLicense” almalarını şart koşan New York’un uyguladığı yasaya benziyordu. New York Belediye Başkanı Eric Adams da adaylık sürecinde ve sonrasında bu yasayı eleştirmiş ve New York’un bir dijital varlık merkezi olmasının önüne geçtiğini iddia etmişti.

Üzerinde Çalışılmış Bir Tasarı Beklentisi

Dijital Finansal Varlıklar Yasası olarak adlandırılan tasarı, Kaliforniya’daki kripto para şirketleri üzerinde daha fazla gözetim ve denetim oluşturmayı amaçlıyordu. Newsom, Kaliforniya Eyalet Meclisi’ne yazdığı bir mektupta, yasama organına kripto para gözetim tasarısını veto edeceğini belirtti. Newsom, kripto paraların artan popülaritesinin altını çizdi ve Kaliforniyalıları koruyabilecek şeffaf bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kaliforniya Valisi, yönetiminin vatandaşları kripto paraların neden olduğu risklerden koruyabilecek yaklaşımlar hakkında kapsamlı araştırmalar yaptığını açıklarken, araştırmayı dikkate almadan bir lisans yapısının inşa edilmesinin erkenden davranmak olacağını kaydetti. Newsom, ayrıca yaklaşadan federal ara seçimlere işaret etti. Genel olarak Newsom’un yatırımcıyı koruma ve yeniliği destekleme yaklaşımı arasında denge kurabilecek daha esnek bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyor. Öte yandan Newsom, sunulan tasarının maliyet-fayda analizine de dikkat çekti. Ona göre, tasarı Kaliforniya’nın genel fonundan on milyonlarca değerinde kredi çekimine neden olacak. Bu nedenle bütçe sürecinde bu kadar önemli bir miktarın hesaba katılması gerekiyor.

Kripto Para Topluluğundan Newsom’a Övgü

Kripto para topluluğu, veto haberinin ardından Kaliforniya valisinin karardan duyduğu memnuniyeti dile getirmeye başladı. Blockchain Derneği’nden Jake Chervinsky, Newsom’u gücü ve meclise karşı koyma cesareti için övdü. Benzer şekilde, Kaliforniya merkezli risk sermayesi şirketi a16z’den Miles Jennings, Web3 endüstrisine Kaliforniya’da büyük bir fırsat veriyor olmasından dolayı Newsom’u aldığı karardan dolayı tebrik etti.