Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum‘un (ETH) dolaşımdaki arzı, çok beklenen The Merge’den beri önemli ölçüde düştü. Ultra sound money’in sağladığı verilere göre, en büyük altcoin’in arzı 15 Eylül’den bu yana sadece 6 bin ETH arttı ve yıllık enflasyon oranı yüzde 0,20 gibi oldukça düşük seviyede. Aynı kaynaktan elde edilen veriler, Ethereum’un Proof os Stake mekanizması yerine Proof of Work mekanizmasında çalışmaya devam etmesi durumunda arzının 5 bin değil de 100 bine kadar artabileceğini gösteriyor. Bu da aynı dönemde enflasyon oranının yüzde 0,20 yerine yüzde 3,78 olması anlamına geliyor. The Merge’nin ardından ağ, madencilerin ağdaki işlemleri ve onlara çalışmaları karşılığında ödül olarak ETH verilmesini ortadan kaldırdı ancak ağ üzerinde madencilerin etkisi sürüyor.

Fiyat Üzrindeki Madenci Baskısı

Birçoğu, The Merge güncellemesi öncesi stake edilen ETH‘lerin Şanghay güncellemesine ve madenci ödüllerindeki düşüşe kadar kilitli kalmasıyla, güncellemesi sonrası ETH’nin satış baskısında bir düşüş görüleceğine inanıyordu. Ancak durum böyle olmadı. CoinMarketCap’in verilerine göre, 15 Eylül’den beri ETH fiyat yüzde 23 düştü.

Kripto veri platformu IntoTheBlock’un son raporunda ortaya konulan bulgular, ETH’nin fiyatındaki devam eden düşüşün kısmen kripto para piyasalarındaki genel düşüşten kaynaklanırken, daha çok madencilerin neden olduğu satış baskısından kaynaklandığını gösteriyor. IntoTheBlock, Ethereum‘daki madenci rezervlerinin The Merge öncesinde sürekli olarak azaldığını belirtiyor. 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge’den beri Ethereum ana ağındaki madenci rezervlerinin değeri yüzde 16 oranında azalarak 124 milyon dolardan 92 milyon dolara düştü. Rapora göre, bu düşüş madencilerin The Merge’den beri 17 bin ETH sattıklarına işaret ediyor.

Ethereum ana ağındaki madencilerin ne akış metriği, son üç ayda bazı önemli ETH satışlarının yaşandığını ortaya koyuyor. Bu satışlar, ETH fiyatındaki düşüşe katkıda bulundu. IntoTheBlock’a göre, son üç ayda madencilerin cüzdanından çıkan ETH miktarının giren ETH miktarını aştığını da ortaya koyuyor. Öte yandan Ethereum madencilerinin ilk ciddi ETH satışı 4 Eylül’de kaydedildi ve madenciler bu tarihte 18 milyon dolar değerinde ETH satışı yaptı. İkinci ciddi ETH satışı ise The Merge’nin gerçekleştiği 15 Eylül’de kaydedildi ve satılan ETH’lerin değeri 16 milyon doların üzerine çıktı. Yazım sırasında madencilerin net akış metriği, özellikle Ethereum ağındaki eski madencilerin kendine yeni bir çatı ararken, ETH’lerini satmaya devam ettiklerini gösteriyor.

Piyasa uzmanları, bir süre daha Ethereum madencilerinin varlıklarını satmaya devam edeceği, bu nedenle fiyat üzerindeki satış baskısının devam edeceği üzerinde duruyor.

Madencilerin ETH Varlıkları

IntoTheBlock’a göre, The Merge sonrası ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ethereum ana ağında madencilik faaliyeti önemli ölçüde düştü. 21 Eylül itibariyle ağ üzerindeki madenci faaliyeti yüzde 0,1 seviyesinde. İlginç bir şekilde, madenciler artık Ethereum ağında herhangi bir amaca hizmet etmese de IntoTheBlock’tan elde edilen veriler hala yüksek miktarlarda ETH arzını kontrol ettiklerini ortaya koyuyor. Yazım sırasında madencilerin kontrolündeki ETH’nin değeri 84.95 milyon dolarda.