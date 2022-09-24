Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Gözler Hayal Kırıklığı Yaratan Bu Altcoin’de! Beklenti Ne?

Gözler Hayal Kırıklığı Yaratan Bu Altcoin’de! Beklenti Ne?

En büyük altcoin uzun zamandır beklenen güncellemesinin gerçekleşmesinden beri değer kaybediyor. Altcoin için sırada ne var? Detaylar haberimizde.
10:33
24 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum‘un (ETH) dolaşımdaki arzı, çok beklenen The Merge’den beri önemli ölçüde düştü. Ultra sound money’in sağladığı verilere göre, en büyük altcoin’in arzı 15 Eylül’den bu yana sadece 6 bin ETH arttı ve yıllık enflasyon oranı yüzde 0,20 gibi oldukça düşük seviyede. Aynı kaynaktan elde edilen veriler, Ethereum’un Proof os Stake mekanizması yerine Proof of Work mekanizmasında çalışmaya devam etmesi durumunda arzının 5 bin değil de 100 bine kadar artabileceğini gösteriyor. Bu da aynı dönemde enflasyon oranının yüzde 0,20 yerine yüzde 3,78 olması anlamına geliyor. The Merge’nin ardından ağ, madencilerin ağdaki işlemleri ve onlara çalışmaları karşılığında ödül olarak ETH verilmesini ortadan kaldırdı ancak ağ üzerinde madencilerin etkisi sürüyor.

Fiyat Üzrindeki Madenci Baskısı

Birçoğu, The Merge güncellemesi öncesi stake edilen ETH‘lerin Şanghay güncellemesine ve madenci ödüllerindeki düşüşe kadar kilitli kalmasıyla, güncellemesi sonrası ETH’nin satış baskısında bir düşüş görüleceğine inanıyordu. Ancak durum böyle olmadı. CoinMarketCap’in verilerine göre, 15 Eylül’den beri ETH fiyat yüzde 23 düştü.

Kripto veri platformu IntoTheBlock’un son raporunda ortaya konulan bulgular, ETH’nin fiyatındaki devam eden düşüşün kısmen kripto para piyasalarındaki genel düşüşten kaynaklanırken, daha çok madencilerin neden olduğu satış baskısından kaynaklandığını gösteriyor. IntoTheBlock, Ethereum‘daki madenci rezervlerinin The Merge öncesinde sürekli olarak azaldığını belirtiyor. 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge’den beri Ethereum ana ağındaki madenci rezervlerinin değeri yüzde 16 oranında azalarak 124 milyon dolardan 92 milyon dolara düştü. Rapora göre, bu düşüş madencilerin The Merge’den beri 17 bin ETH sattıklarına işaret ediyor.

Ethereum ana ağındaki madencilerin ne akış metriği, son üç ayda bazı önemli ETH satışlarının yaşandığını ortaya koyuyor. Bu satışlar, ETH fiyatındaki düşüşe katkıda bulundu. IntoTheBlock’a göre, son üç ayda madencilerin cüzdanından çıkan ETH miktarının giren ETH miktarını aştığını da ortaya koyuyor. Öte yandan Ethereum madencilerinin ilk ciddi ETH satışı 4 Eylül’de kaydedildi ve madenciler bu tarihte 18 milyon dolar değerinde ETH satışı yaptı. İkinci ciddi ETH satışı ise The Merge’nin gerçekleştiği 15 Eylül’de kaydedildi ve satılan ETH’lerin değeri 16 milyon doların üzerine çıktı. Yazım sırasında madencilerin net akış metriği, özellikle Ethereum ağındaki eski madencilerin kendine yeni bir çatı ararken, ETH’lerini satmaya devam ettiklerini gösteriyor.

Piyasa uzmanları, bir süre daha Ethereum madencilerinin varlıklarını satmaya devam edeceği, bu nedenle fiyat üzerindeki satış baskısının devam edeceği üzerinde duruyor.

Madencilerin ETH Varlıkları

IntoTheBlock’a göre, The Merge sonrası ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ethereum ana ağında madencilik faaliyeti önemli ölçüde düştü. 21 Eylül itibariyle ağ üzerindeki madenci faaliyeti yüzde 0,1 seviyesinde. İlginç bir şekilde, madenciler artık Ethereum ağında herhangi bir amaca hizmet etmese de IntoTheBlock’tan elde edilen veriler hala yüksek miktarlarda ETH arzını kontrol ettiklerini ortaya koyuyor. Yazım sırasında madencilerin kontrolündeki ETH’nin değeri 84.95 milyon dolarda.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
İlgili Yazılar
Analist İddialı Konuştu: Bu Altcoin Yatırımcılara Hayatının Fırsatını Sunuyor!
Analist İddialı Konuştu: Bu Altcoin Yatırımcılara Hayatının Fırsatını Sunuyor!
SICAK GELİŞME: Beklenen Güncelleme Gerçekleşti! Altcoin’in Fiyatı Yükseliyor!
SICAK GELİŞME: Beklenen Güncelleme Gerçekleşti! Altcoin’in Fiyatı Yükseliyor!
Büyük Umutlarla Bekleniyordu, Fiyata Etkisi Olmadı! Altcoin için Oyun Bitti mi?
Büyük Umutlarla Bekleniyordu, Fiyata Etkisi Olmadı! Altcoin için Oyun Bitti mi?
Kaliforniya Valisi Newsom, Bitcoin ve Altcoin’ler için Veto Yetkisini Kullandı!
Kaliforniya Valisi Newsom, Bitcoin ve Altcoin’ler için Veto Yetkisini Kullandı!
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Altcoin’lerde Son Durum
Yükselişleriyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoinler! Sebebi Ne?
Yükselişleriyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoinler! Sebebi Ne?
Uzman Analistin Radarındaki Bitcoin ve Ripple Dahil Dört Altcoin!
Uzman Analistin Radarındaki Bitcoin ve Ripple Dahil Dört Altcoin!
Bu Kripto Para 300 Milyon Kişiye Açıldı! Kripto Paralar ve Web3 İlişkisi!
Bu Kripto Para 300 Milyon Kişiye Açıldı! Kripto Paralar ve Web3 İlişkisi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022