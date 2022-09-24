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Avrupa’nın En Büyük Dijital Varlık Yönetim Şirketi Bitcoin’de Noktayı Koydu: Beklemeyin

Avrupa'nın en büyük dijital varlık yönetim şirketi CoinShares, Bitcoin'in (BTC) en azından bu yılın geri kalanında yükselmesinin mümkün görünmediğini belirtti.
09:30
24 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avrupa’nın en büyük dijital varlık yönetim şirketi CoinShares, Bitcoin‘in (BTC) en azından bu yılın geri kalanında yukarı yönlü büyük bir hamle yapmasının oldukça düşük olduğunu söyledi.

DXY’nin Korkutan Yükselişi Devam Edecek

CoinShares, iki haftalık dönemi kapsayan yeni raporunda, diğer fiat para birimleri karşısında ABD dolarının değerini gösteren ABD Doları Endeksi‘nin (DXY) aylardır süren rallisine güç veren depoda daha fazla yakıt bulunabileceği üzerinde duruyor. Bu da endeksteki aylardır devam eden yükselişin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine işaret ediyor. Yüksek DXY grafiği, genellikle Bitcoin gibi riskli varlıkların fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı anlamına gelir.

Varlık yönetim şirketi, yaptığı değerlendirmede “DXY aşırı pahalı görünüyor, ancak kısa vadede daha da değer kazanabilir ve resesyon beklentisi kesin olmaktan uzak. Para politikası terminal oranı (fikir birliğine göre) ABD’de kilit ticaret ortaklarından önce zirve yapacak gibi görünüyor. Bu ABD’deki daha zayıf ekonomik verilerin olasılığı ile birleştiğinde, DXY’nin yılın sonuna doğru yeni bir zirve yapmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. Bitcoin fiyatının DXY ile yüksek oranda ters orantılı olması nedeniyle, makroekonomik verilerde beklenmedik bir bozulma görülmedikçe BTC fiyatının bu yıl önemli bir yukarı yönlü hareketi pek olası değil.” notunu düştü.

Bitcoin Fiyatı ve Fed Baskısı

CoinShares, Federal Rezerv‘den (Fed) şahin para politikasından geri dönüş yapmasının yakın zamanda muhtemel görünmediğini ve bunun BTC üzerinde ek bir baskıya neden olduğunu da ekledi:

En azından şimdilik, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son Jackson Hole sempozyumunda pek çok kişinin beklediği gibi daha yumuşak bir para politikası duruşuna ‘dönmek’ üzere olmadığı açık. Bunun ABD doları, hisse senetleri ve Bitcoin gibi faizlere karşı duyarlı varlıklar üzerinde hemen etkisi oldu. Fed’in şahin söyleminin, makroekonomik veri algıları pivotu haklı çıkarana kadar Bitcoin fiyatı üzerindeki düşüş etkisinin devam muhtemel.

CoinShares, bir tür makroekonomik verilerde beklenmeyen bir bozulma ortaya çıkmadıkça Bitcoin üzerindeki baskının devam edeceğini tahmin ediyor.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,47 düşüşle 19 bin 122 dolardan alınıp satılıyor. BTC’nin toplam piyasa değeri ise 367 milyar dolarda.

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