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  •   Bitcoin Ayıları Gafil Avlanabilir! CryptoQuant “BTC Fiyatı Fena Patlayacak” Deyip Tarih Verdi!

Bitcoin Ayıları Gafil Avlanabilir! CryptoQuant “BTC Fiyatı Fena Patlayacak” Deyip Tarih Verdi!

Özet

  • CryptoQuant, SEC'in bir spot Bitcoin ETF'sini onaylanması durumunda milyarlarca doların Bitcoin'e girmesini bekliyor.
  • Yapılan hesaplamalara göre bu taze sermaye akışı Bitcoin'in fiyatını yaklaşık 50 bin dolar ile 73 bin dolar dolar aralığına çıkarabilir.
  • CryptoQuant ayrıca SEC'in bir spot Bitcoin ETF'sine en geç Mart 2024'e kadar onay vermesi ihtimalinin yüksek olduğunu ekledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:59
19 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Zincir üzeri veri sağlayıcısı CryptoQuant, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bir spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vermesinin Bitcoin’in (BTC) fiyatını üç haneli yüzdede artırabileceğine dair iddialı bir tahminde bulundu.

Bitcoin’de 50 Bin Dolar İle 73 Bin Dolar Aralığına İşaret Etti

CryptoQuant, yeni bir raporunda spot Bitcoin ETF’lerini piyasaya sürmek için SEC’e başvuru yapan Wall Street şirketlerinin yönetim altındaki varlıklarının (AUM) bir kısmını en büyük kripto para Bitcoin‘e tahsis etmeleri durumunda milyarlarca doların Bitcoin’e ve dolayısıyla kripto para piyasasına gireceğini ve bunun sonucunda Bitcoin’in fiyatının iki kattan fazla artacağını ileri sürdü:

Bilindiği gibi ABD’de spot Bitcoin ETF’lerini piyasaya sürme amacı güden finans şirketleri arasında BlackRock, VanEck ve Fidelity Investments gibi devler bulunuyor. CryptoQuant’ın raporunda şunları kaydetti:

Bu ETF’ler onaylandıktan sonra Bitcoin piyasasına 155 milyar doların akmasını bekleyebiliriz. Bu şirketlerin yönetimi altındaki varlıkların toplamı 15.6 trilyon dolar civarında. Eğer yönetimi altındaki varlıkların yüzde 1’ini bu Bitcoin ETF’lerine tahsis ederlerse Bitcoin piyasasına girecek para miktarı yaklaşık 155 milyar dolar olabilir.

Yaptığımız hesaplamalara göre bu, mevcut Bitcoin piyasa değerini yüzde 82 ile yüzde 165 arasında artırır ve bu taze sermaye akışının sonucunda BTC’nin fiyatı 50 bin dolar ile 73 bin dolar aralığında bir noktaya çıkabilir.

Bu yazının hazırlandığı sırada BTC, 28 bin 749 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Fiyatın CryptoQuant’ın işaret ettiği aralığın üst sınırı olan 73 bin dolara ulaşması yaklaşık yüzde 155 oranında artışa karşılık geliyor.

“SEC Mart 2024’e Kadar Bir Spot Bitcoin ETF’sine Yeşil Işık Yakacak”

Öte yandan CryptoQuant, SEC‘in bir spot Bitcoin ETF’sine ne zaman onay verebileceği konusuna da değindi. Zincir üzeri veri sağlayıcısı raporunda bu konuda şunları belirtti:

Bu ETF’lerin bu yıl onaylanması beklenmese de Grayscale (GBTC Fonu) ve XRP‘nin SEC’e karşı verdikleri yasal mücadelede mahkemelerden çıkan olumlu kararlar son tarihe kadar (Mart 2024) bir ETF’nin onaylanma olasılığını artıyor.

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