  Coinbase’in Layer-2 Ağı Base’den Dikkat Çeken Adım: Base Token Ne Zaman Gelecek?

Coinbase’in Layer-2 ağı Base, ağ üzerinde şeffaflığı arttırmak ve projeyi kamu yararına sunmak için kod depolarını kamuoyuna açık hale getirdi. Ekip tarafından yapılan açıklamaya göre geliştiriciler 19 Ekim’den itibaren sözleşmeler ve diğer dağıtımlar da dahil olmak üzere çeşitli ağ süreçlerini mümkün kılan temel kodlara erişebiliyor.

Base Ekibinden Dikkat Çeken Adım

Base ekibi tarafından yapılan bir duyuruda çalışmaların açık bir şekilde paylaşılmasının Base ağında aktif olan topluluğun bu gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve yine topluluğun ekibin verdiği sözleri yerine getirdiğinden emin olunmasını sağlamak amaçlanmış. Yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Bu şeffaflık aynı zamanda işbirliği için bir katalizör görevi görüyor çünkü geliştiricilerin bilgi tabanımızdan yararlanmasına, halihazırda mevcut olanları geliştirmesine ve iyileştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca ister dokümantasyonu geliştirmek ister gözden kaçan bir hatayı tespit etmek olsun, değerli topluluk geri bildirimleri için bir kanal sağlıyor.”

Ethereum altyapısı üzerine inşa edilen Layer-2 ağı Base, bir başka Layer-2 ağı Optimism ile işbirliği içinde OP Stack üzerinde inşa edildi. Base Kıdemli Yazılım Mühendisi Anika Raghuvanshi verdiği bir demeçte şu sözlere yer verdi:

“Açık kaynağı desteklemek yılın başında test ağını duyurduğumuzdan beri temel ilkelerimizden biri oldu. Amacımız merkezsiz, izinsiz ve herkese açık olmak. Optimism’e açık kaynak OP Stack’te Çekirdek Geliştirici olarak katıldık ve Base’in sözleşmelerini ve ön yüzünü açık kaynaklı hale getirmek, herkes için açık bir teknoloji oluşturma taahhüdümüzün bir devamıdır.”

Base Ağında Neler Oluyor?

Base ağının yedi günlük ortalama işlem sayısı geçtiğimiz günlerde bir başka Layer-2 ağı olan Arbitrum’un altına düştü. 9 Ağustos tarihinde kullanıcıların beğenisine sunulan Base, Layer-2 ağları ile girdiği rekabette sadece bir ay süren bir hakimiyet kurabildi. Ortaya çıkan veride Eylül ayında neredeyse 1,5 milyon olan ortalama işlem sayısı neredeyse %65’lik bir düşüşle 500.000’in altına geriledi.

Raghuvanshi, yaptığı açıklamada Layer-2 ekosisteminde yaşanan hareketliliği görmekten heyecan duyduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Base, Ağustos ayında ana ağı başlattığımızdan bu yana büyük bir ivme yakaladı. Her şeyden önce kurucularımıza bağlıyız ve merkezi olmayan teknolojiyi bir milyar kullanıcıya ulaştırmalarına yardımcı oluyoruz.”

Geçtiğimiz ay Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, Base için bir token’ın göz ardı edilmediğini söyledi. Ancak Raghuvanshi, Base için yerel bir token çıkarma planlarının olmadığını söyledi.