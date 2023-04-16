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Bitcoin ve Altın Karşılaştırması! Kripto Paralar, Altın ve BTC Yükselecek Mi?

Kripto para yatırımcılarının yüzü gülüyor. Peki bu daha ne kadar devam edecek?
14:20
16 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların üstünde bulunuyor ve uzun bir aranın ardından bu fiyat gayet güzel. Yatırımcılar zaman geçtikçe ve fiyat arttıkça daha büyük beklentiler içine giriyor. Örneğin Ocak ayında 20.000 doların üstü harika bir rakamken şimdi fiyatın 28.000 dolara düşmesi bile birçoklarını çıldırtabilir.

Bitcoin ve Altın Karşılaştırması

Son yükselişin direkt veya dolaylı nedenlerine dair onlarca madde sayılabilir. Ve hatta son 3 aydır her yükselişin ardından kısa ve orta vadeli yükseliş gerekçelerini onlarca maddeyle saydık. Fiyat artışları kripto paralarda sayısız karmaşık ve çok yönlü faktöre bağlanır. Ancak, bir faktörün bu süreçte tersine motive edici bir rol oynadığını belirtmek gerekebilir. Kral kripto para birimi son rallisi sırasında bazı popüler varlıklardan önemli ölçüde ayrıştı ve bu da şüphesiz onu etkiledi.

Kripto-SPX korelasyonu, Bitcoin gibi dijital para birimlerinin değeri ile hisse senetleri arasındaki bağlantıyı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Altın ve hisse senetleriyle olan korelasyon geçmişte Bitcoin’in fiyatını önemli ölçüde etkilemişti. Santiment’e göre, S&P 500 endeksi yılın başlarında altın ve Bitcoin’den daha yüksek bir yükseliş eğilimi gösterdi. Ancak son zamanlarda Bitcoin ve hisse senetleri arasındaki korelasyonda gözle görülür bir düşüş yaşandı. Bitcoin son ABD bankacılık krizinin ardından altın ile korelasyonunu da zayıflattı.

Kripto Paralar, Altın ve Bitcoin

Korelasyonun zayıflaması güzel çünkü dış etkilere bağımlılığın azalması istikrarlı bir yükseliş için Bitcoin’in ihtiyaç duyduğu şeydi. Peki BTC cephesindeki yükseliş devam edecek mi? Günlük grafik 30.000 doları hedefleyen son yükselişin 8 Nisan tarihinde başladığını gösteriyor. Korelasyon grafiği bu gözlemi doğrulayarak BTC’nin dış varlıklardan ayrışmasının bu eğilimle aynı zamana denk geldiğini gösterdi. Peki şimdiye dönersek? Kısa vadede BTC fiyatında ara düşüşler görmemiz muhtemel, talep zayıflarken RSI aşırı alım bölgesinde güç kaybediyor.

Fakat umut veren şey 30 günlük MVRV oldu. Bu yazı yazıldığı sırada MVRV yaklaşık %5,6’ydı ve BTC’nin biraz aşırı değerli olduğunu gösteriyordu, ancak aynı zamanda daha fazla fiyat artışı olasılığını da ortaya koyuyordu.

Orta ve vadedeyse Bitcoin’in diğer varlıklardan ayrışmış olması riskini dengelemek isteyen daha profesyonel yatırımcıların ona yönelmesine yardımcı olabilir. Bitcoin, kripto ve altın yükselişine devam ederken ABD bankacılık krizinin getirdiği panik insanları risklerini yeniden dengelemeye itti. Bu da kısa vadede çözülebilecek bir sorun gibi görünmüyor. O halde yılın geri kalan kısmında da fiyatların büyük ölçüde pozitif seyretmesi beklenebilir.

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