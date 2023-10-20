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Altcoin’de Herkesin Gözü 30 Dolarda! Altcoin Eski Günlerine Dönebilecek Mi? Solana Fiyatı Yükselir Mi?

Özet

  • Solana'da (SOL) DefiLlama verileri toparlanma belirtilerine işaret ediyor.
  • SOL fiyatı, 25 doların üzerinde kapanışla yükseliş trendini pekiştirebilir.
  • Yatırımcılar, göstergeleri takip ederek SOL'da olası fırsatları değerlendirebilirler.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
04:00
20 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Solana fiyatı son günlerde hareketli yapısıyla dikkat çekiyor. Bitcoin fiyatının bu hafta başında ortaya atılan ETF haberinin ardından 30.000 dolara yükselmişti. Ardından haberin yalanlanmasıyla oluşan düşüş baskısına karşı Solana direnç gösterdi. Ethereum katili olarak ortaya çıkan token, FTX olaylarının ardından geçtiğimiz Kasım ayında 8 dolara kadar düşmüştü.

Solana Yorumları ve Son Durumu

FTX borsasının çöküşünün üzerinden geçen 1 yıllık sürecin ardından yatırımcılar blockchain ağının bir geleceği olup olmadığını sorgulamaya devam ediyor. Ancak Solana ekibi bunu görmezden gelerek yeni güncellemeler yayınlamaya, yeni ürünler geliştirmeye devam ederek yerini sağlamlaştırmaya ve varlığını kanıtlamaya devam ediyor.

Frankie_Candles paylaştığı bir videoda belirli konulara dikkat çekti. Solana ekosisteminde bir çok gelişmenin gizli olarak yaşandığına dikkat çekti. Buna örnek olarak DefiLlama’nın verileri gösterilebilir. DefiLlama’ya göre Solana DeFi akıllı sözleşmelerinde kilitli varlıkların toplam değeri 2023 yılının Ocak ayında 210 milyon dolarken Ekim ayında 331 dolara yükseldi. Bu doğrultuda yatırımcıların gözü ise geçmişte yaşanmış olan ATH seviyesine dönüyor. Solana’nın 2021’de ulaştığı 260 dolara tekrar ulaşıp ulaşamayacağı yatırımcılar arasında tartışılmaya devam ediyor.

Solana Yükselecek Mi?

Solana’nın toparlanması 2023 yılının başından bu yana emin adımlarla ilerliyor. Son 24 saatlik grafikler boğaların güç kazandığını gösteriyor. Boğaların desteği ile Solana fiyatı bir süre için de olsa 25 doların üzerinde işlem gördü. %6,23 artış yaşayan SOL, yazım saati itibariyle 709 milyon dolarlık işlem hacmine sahip ve 10 milyar dolarlık piyasa değeri ile 24,88 dolardan alıcı buluyor.

Solana boğalarının önümüzdeki günlerde belki de ilk hedefleri, kritik fiyat seviyesi olan 25 doların üzerinde kalıcılık olacak. Daha sonrasında bu seviyeyi koruyarak yükseliş hissini güçlendirmeyi hedefleyebilirler. Yatırımcılar ayrıca, Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin günlük grafikte bir satın alma sinyalleri vermesiyle SOL’da long pozisyonlara giriş için yeni fırsatlar arayabilirler.

Satın alım ortamı, MACD çizgisinin (mavi) kırmızı sinyal çizgisinin üzerine çıkmasıyla oluştu. Bununla birlikte, 30 dolar fiyatını hedefleyen yatırımcıların yükselişi doğrulayabilmeleri adına kritik nokta 25 doların üzerinde bir günlük kapanış olacak. Aksi bir durumda, SOL fiyatı beklenenden daha uzun süre 25 doların altında kalırsa trader’lar elde ettikleri kârlarla yetinip çıkış yapabilirler. Bu durum fiyatın 20 dolara gerçekleşebilecek bir düşüşü tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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