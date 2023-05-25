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Kripto para piyasalarında önceki büyük hareketlere benzer bir döneme hazırlanıyoruz. Veriler böyle söylüyor. Volatilite tarihi dip seviyelere düştü ve geçmişte aynı şeyler olduğunda fiyat ciddi düşüş veya yükselişler yaşadı. Yani tarihsel verilere göre net olan bir şey var o da kripto paraların yakında çift haneli fiyat hareketleri yapacağı.

Ünlü Analist Bitcoin Yorumu

Geçtiğimiz yılki dip seviyeyi doğru tahmin eden hedge fon yöneticisi Chris Burniske yakın zamanda piyasalara dair yeni bir tahminde bulundu. Ufak bir parantez açalım. Birçok analistle ilgili dip tahminleri tuttu tarzından yorumlar görüyor olabilirsiniz. Ancak bu isim gerçekten dibi doğru tahmin etti ve 10 trilyon dolarlık piyasa hedefini henüz Kasım ayında açıkladı. Aşağıdaki paylaşımı da bunun ispati niteliğinde.

Ona göre kripto paraların lehine birkaç durum var ve bu yükselişin temelini oluşturacak. Chris kral kripto para birimi henüz 26.500 dolardan aşağı kırılmadan önce şunları söylemişti;

“BTC, Fed eyleminin en kötüsü geride kaldı, kredi sıkışıklığı var ama kriz değil, ABD hükümetinin temerrüde düşmesi pek olası değil, kripto gecikirken hisse senetleri yükseliyor. Tersine dönmemiz için en uygun zaman gibi görünüyor. Neyi kaçırıyorum?”

Borç tavanı konusunda emin ve 79’uncu borç tavanı artışı olacağı için iki parti arasındaki anlaşmazlık kimseyi pek endişelendirmiyor. Bugün Yellen adeta piyasaları dalgalandırmak pahasına “çöküş yaşanabilir” minvalinde şeyler söyledi. Kripto paralardaki düşüşün sebebiyle anlaşmazlıktı. 1 Haziran tarihi yaklaştıkça bu konunun önemi artacak ve olası anlaşma kripto paraları yukarı çekecek.

Kripto Paraların Geleceği

Burniske ayrıca kriptoda “yeni bir ürün döngüsünün” başlamanın ilk aşamalarında göründüğünü söylüyor. Bu konuda da haklı görünüyor çünkü 2021 yılından çok farklı olarak kripto odaklı birçok yeni alanın keşfedildiğini görüyoruz. Ayı piyasalarında ZK, AI ve daha birçok başlığın kripto ürünlerinde yaygın kullanımını görmeye başladık. Henüz yolun başında olsak da önümüzdeki aylar hızlı gelişim için müsait görünüyor.

“Kullanılacak ürünler için olgun altyapının mevcudiyeti, 2020’de DeFi (merkezi olmayan finans) Yazı ile bunun en son gerçekleştiği zamanın çok ötesinde. Eğer heyecanlanmıyorsanız, yeterince dikkat etmiyorsunuz demektir.”

Risk sermayedarı, merkeziyetsiz finansın, DeFi unsurlarının ve “en büyük küresel sermaye havuzlarını açık ağları kullanmaya davet eden uyumlu sistemlerin” bir kombinasyonu olan “İnternet Finansal Sistemi” (IFS) olarak adlandırdığı şeye yaklaşan geçişi konusunda özellikle heyecanlı olduğunu söylüyor.