  Optimism İçin Büyük Gün: 33 Milyon Dolar Değerinde OP Token Kilit Açılışı Gerçekleşecek

Kripto para piyasasında yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir veri hiç şüphesiz token kilit açılış etkinlikleridir. Token kilit açılışlarını yakından takip eden Token Unlocks platformuna göre önümüzdeki hafta 88.94 milyon dolar değerinde token kilidi açılacak. Yarın ise Ethereum Layer-2 projesi olan Optimism (OP) kilit açılışı dikkatle takip edilmesi gereken bir etkinlik.

OP Kilit Açılışı İçin Son Saatler

Token Unlocks platformunda yer alan verilere göre önümüzdeki hafta kripto para piyasasında 88.94 milyon dolar değerinde token kilit açılışı gerçekleşecek ve bu etkinliklerin en büyüğü ise 33.34 milyon dolar değerinde olan Ethereum Layer-2 projesi Optimism cephesinde gerçekleşecek.

Yarın (30 Ekim) sabah saat 07:00’de gerçekleşecek olan etkinlikte söz konusu token miktarı OP token toplam arzının %2,74’üne denk geliyor. Saatler kalan etkinlik için yatırımcılar merakla beklerken yazının yazıldığı sırada OP token 1,38 dolardan işlem görüyordu. OP token kilit açılış etkinliği haftanın en değerli token kilit açılışı olarak dikkat çekiyor.

OP Grafik Analizi

Günlük OP grafiğinde dikkat çeken ilk formasyon daralan kama oluyor. Bu formasyon yapısı ise son zamanlarda yaşanan yükseliş ile birlikte direnç çizgisini kırmaya başarmış ve bu durum formasyonun yukarı yönlü çalışacağına dair beklentiyi arttırmıştır. Bu grafik yapısında dikkat çeken en önemli direnç seviyesi ise EMA 200 seviyesi olan 1.516 dolar seviyesi oluyor.

OP için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 1,347 / 1,311 ve 1,271 dolar seviyeleridir. Özellikle son altı bar oluşumunda destek seviyesi gören 1,347 dolar seviyesinin altında bir kapanışın gerçekleşmesi yükselişi ivmesinin kaybolmasına neden olabilir. Ancak OP fiyatının daralan kama direnç çizgisine temas etmesi ve çizginin destek görevi görmesi fiyatın buralardan ciddi bir güç kazanmasına yardımcı olacaktır.

OP için günlük grafikte takip edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 1,417 / 1,466 ve 1,534 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 seviyesi ile kesişen 1,534 dolar seviyesinin üstünde bar kapanışının gerçekleşmesi OP için baskı yaratan en önemli direncin ortadan kalkmasına ve fiyat yükselişinin ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.