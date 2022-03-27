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Bir Haftada Yüzde 80’in Üzerinde Artış Yaşadı: Gözler Bu Altcoin’de!

Kripto para piyasasında artışlar yaşanmaya devam ederken bu altcoin son bir haftada %80'in üzerinde yükseldi.
15:00
27 Mart 2022
Bir Haftada Yüzde 80'in Üzerinde Artış Yaşadı: Gözler Bu Altcoin'de!
Yazar: Emre Aydıner

Kripto para piyasası yukarı yönlü hareketlerine devam ederken, Convex Finance ekosistem merkezli gelişmeleri sayesinde 20 Mart’ta harekete geçti ve yüzde 80’in üzerine bir artış kaydetti.

Convex Finance (CVX) %80 Arttı

Sabit para borsası Curve Finance’in üzerine inşa edilmiş yenilikçi bir DeFi protokolü sunan Convex Finance, 20 Mart itibarıyla yukarı yönlü bir artış başlattı.

20 Mart’ta 18 dolar seviyesinden işlem gören CVX, hafta içerisinde artışını sürdürmeyi başardı. Öyle ki Convex Finance, 18 dolar seviyesinden 32 doların da üzerine yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

27 Mart’taki ralliye liderlik eden Convex Finance (CVX), içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinMarketCap verilerine göre, son 24 saatte %10’un üzerinde artış yaşayarak 29.46 dolar seviyesinden el değiştirmeye devam ediyor.

Popüler kripto borsası FTX‘in Convex Finance’i listelemesi popüler altcoin’in fiyat hareketini daha da teşvik eden bir hareket olarak karşımıza çıkıyor.

Son bir hafta boyunca CVX, %80’in üzerinde değer kazandı ve fiyatta yaşanan bu artışlar altcoin‘i son bir ayın en yüksek seviyesine taşıdı. Ayrıca CVX’de hali hazırda devam eden bu genel yükseliş, yatırımcıları daha fazla kâr etmeye yönlendiriyor.

Yatırımcıların %54’ü Karda

14 Mart’taki ralli başlamadan önce, tüm yatırımcıların yaklaşık %60’ı zarardaydı. Öyle ki sadece 3,3 binden az adres bu dönemde kar elde edebildi. Ancak, son 12 gün içinde tablolar değişti ve 26 Mart’ta tüm adreslerin yaklaşık %54,71’i yatırımlarından kar elde etti

Bu aynı zamanda, iki ay sonra bir kar kaydeden CVX‘in ağ çapında tedariki ile de doğrulanabilir. Dolayısıyla soru şu: Ralli daha fazla yatırımcıyı bu altcoin’e yönlendirebilir mi?

Convex Finance’in ağ büyümesi, CVX’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 56.81 dolara yükselmesiyle birlikte Aralık ayında zirveye ulaştı. Ancak CVX, bu seviyeyi kaybettiğinden beri, büyüme hızı beklenildiği kadar canlandırıcı olmadı.

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